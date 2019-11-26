跨境電商夯 陸郵政局：大陸跨境包裹占全球38%

2019-11-26 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



隨著跨境電商發展漸趨成熟，大陸國家郵政局局長馬軍勝今（26）日在論壇表示，全球來自大陸市場的包裹占達38%。全行業全年支撐跨境電子商務交易額超過人民幣3,500億元，拓展國際貿易渠道、優化資源配置。

央視報導，今日在廈門舉行「萬國郵聯電子商務時代跨境合作全球大會」，馬軍勝表示，想達到無國界、普惠化、個性化、高時效、安全可靠、環境友好的跨境電子商務服務體驗，郵政部門自身必須從硬件層面加快積累航空運輸和鐵路運郵資源，布局境外配送網絡和海外倉。

作為傳統引擎的國際貿易和跨境投資動力減弱，跨境電子商務特別是跨境B2C保持強勢增長，成為全球經濟增長的新引擎。郵政業是跨境電子商務的重要參與者、推動者和受益者。

大陸機構調查，2018年全球跨境包裹中，郵政涵蓋約70%的交付。這些跨境包裹以服飾、消費類電子產品、健康美容產品為主，72%的包裹輕於1千克，與郵政寄遞高價值、輕小件的優勢高度契合。