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陸銀保監會主席：拆解影子銀行 遏制房地產泡沫化

2019-11-26 16:01聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸央行官網今（26）日公告，中國銀保監會主席郭樹清日前赴人民銀行南昌中支和江西銀保監局調研，並在座談會上表示，持續防範化解金融風險，堅決打擊各種非法集資活動，繼續拆解影子銀行，遏制房地產泡沫化傾向。

郭樹清指出，當前及未來一段時期，要加大對大陸國內外金融形勢的分析研判，不斷增強服務實體經濟能力，深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，堅決守住不發生系統性金融風險的底線，推動金融業持續健康發展。

郭樹清提出五大具體工作內容，一是提升服務實體經濟質效。圍繞金融供給側結構性改革，提升差異化服務能力，進一步做實普惠金融，改進民營小微企業金融服務。二是繼續深化金融改革。完善公司治理結構，建立現代企業制度，完善股權管理，加強對股東的穿透監管，防範道德風險。

郭樹清稱，三是持續防範化解金融風險。深入整治各種違規金融行為，堅決打擊各種非法集資活動，繼續拆解影子銀行，遏制房地產泡沫化傾向，主動配合地方政府整頓隱性債務。四是夯實資本市場基礎。支持直接融資發展，加快銀行理財轉型，整頓規範信託機構，推動補充養老保險業務發展。

最後，擴大金融業高水平開放。進一步擴大銀行、保險、證券、基金、信託等多領域對內對外開放，推動內外資金融機構更密切合作，提升中國金融體系的活力和競爭力。

中國銀保監會主席郭樹清。圖／取自新京報
中國銀保監會主席郭樹清。圖／取自新京報
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