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馬雲缺席阿里二次上市 因為忙著做這件事…

2019-11-26 14:20聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

阿里巴巴今（26）日二次上市，但創辦人馬雲未到場，原來是忙著培育企業人才。馬雲昨（25）日在衣索比亞見證該國與阿里巴巴簽約儀式，雙方共建eWTP（世界電子貿易平台），且馬雲公益基金會的非洲創業基金將從1,000萬美元規模增至1億美元，培養企業家。阿里巴巴合夥人、螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟見證簽約。

據金融界網站，根據協議，阿里巴巴與衣索比亞將圍繞eWTP全面合作。阿里巴巴還攜手義烏，與衣索比亞打造多功能數字貿易樞紐（eHub），這裡將成為非洲商品出口全球的門戶。

馬雲當場宣布，馬雲公益基金會的非洲創業基金將從1,000萬美元規模提升到1億美元，培養企業家，帶動年輕人成長，為非洲造血，從而助力非洲經濟可持續發展。「我相信數位經濟屬於非洲，再次感謝非洲」他說。

衣索比亞總理阿比並對馬雲的到來表示歡迎。他稱，eWTP為中小企業創造了公平的競爭環境，幫助他們獲得出口的機會，獲得融資和物流支持。eWTP可以支持衣索比亞在未來10年成為非洲5大領域經濟體之一的目標。

據了解，阿里巴巴首倡的eWTP先後在馬來西亞、盧旺達和比利時落地。衣索比亞也成為第四個eWTP落地的海外國家。

阿里巴巴創辦人馬雲於25日在衣索比亞，見證該國與阿里巴巴簽約儀式，雙方共建eWT...
阿里巴巴創辦人馬雲於25日在衣索比亞，見證該國與阿里巴巴簽約儀式，雙方共建eWTP（世界電子貿易平台）。照片／金融界
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