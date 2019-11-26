北京瞭望／當外資不再吸引地方官員眼球…

2019-11-26 02:06 經濟日報 香港特派員 經濟日報 香港特派員 李春



迫近歲尾，中國經濟界開始探討來年大勢，在預估經濟下行壓力仍在的背景下，關注度投向對經濟起落有重要影響的層面，其中一個是外資，因為有關資訊背離，中國外資的現狀說法不一，去向難以言定，對外資的作用，中央、地方、官方及民間更有不同認識。

至少伴隨著美中貿易戰，就不斷有外資撤離中國的說法，然而官方部門公布的訊息和數據，又都在說外資穩固，甚至不減反增。大陸商務部上星期的例行發布會，在被問到外資撤離狀況時，就承認今年前十個月製造業實際使用外資較去年同期下降，但又說主要是偶然性因素的影響，並不是趨勢性的變化。

比如商務部官員沒有直接說今年8至10月外資製造業下降，但說因為去年8至10月期間，多個外資製造業的大項目集中投資，導致去年1至10月基數較高。大陸商務部這些說法，還是印證過去三個月外資特別是外資製造業領域下降，不能否認與外資撤離有關。

在商務部官員之上，國務院顯得比較著急，還下發了專門文件要求「穩外資」，這份文件題為《關於進一步做好利用外資工作的意見》，因為意見有20條之多，所以在地方稱為「穩外資新20條」。這份文件要求各地區、各部門「充分認識當前進一步做好利用外資工作的重要意義，提高站位，主動作為，務求實效，狠抓各項政策措施落實。」文件將外資提升到較重要的意義，又要主動和狠抓，說明外資跟外貿一樣，對經濟仍然相當重要。

在中國大多數地方，外資不再吸引地方官員的眼球，特別在西部地區，大家以為外資如官方說的在西進，事實上最新的一份調查報告說，西部多個省區，開發區、工業園都閒置甚至荒廢，報告中列出了具體地方和數字，令人震驚。有地方官員解釋說，本來地方都有外資熱，但這兩年地產、基建更熱，地產項目能接影響到政府財政收入，基建可以大幅拉高GDP，地方官員哪裡還有心思去招商引資，不用說西部，去廣東看看都能看到工業園成鬼城。

而在中國民間，近年出現極端民族主義，外資撤離，很多人歡呼，比如三星撤離，他們歡呼說是華為打敗了三星，英特爾撤離，他們慶祝中國龍芯打敗了英特爾；愛迪達、耐吉和優衣庫關閉直屬工廠，相關代工企業也紛紛撤離，他們說福建的高仿鞋和浙水的製衣已完全替代。

然而經濟界有人說外資撤離之風已帶來刺骨之寒。有人列舉調查數據，說中國外商投資企業直接吸納的就業人數超過4,500萬人，如果加了上下游相關企業，估計就業人數逾1億人。因此這個領域有點風吹草動，對中國經濟不是好事。

還有一種論點，說中國企業大量增加，每天都有新企業在登記，外資企業占中國全國企業不足3%，所以外資撤離不要大驚小怪，很快會有內資企業填補。但經濟學者說，不足企業總數3%的外資，創造了中國約一半對外貿易、30%的規模以上工業企業利潤、30%的稅收收入，這種貢獻是不能替代的。