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捲入中國共諜王強案 向心夫婦均限制出境

三亞論壇 探討婚紗業「突圍」之道

2019-11-26 02:18聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸知名服裝設計師郭培攜30套青花主題系列婚紗在三亞天涯海角旅遊區上演「沙灘婚紗...
大陸知名服裝設計師郭培攜30套青花主題系列婚紗在三亞天涯海角旅遊區上演「沙灘婚紗時尚秀」。 中新社
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11月23日-24日，「2019全球婚禮蜜月島嶼論壇暨第二屆中國婚紗攝影旅拍行業高峰論壇」在海南三亞召開。與會專家認為，中國大陸婚紗旅拍市場尚有巨大增長空間；三亞作為旅拍重鎮，應加強產品創新、提升服務標準，拓寬交流渠道、展開區域合作。

中新社報導，旅拍是旅行拍攝的簡稱。中國人像攝影學會副主席韓悅志介紹，過去幾年中國大陸每年有千萬對伴侶坐在照相機前拍攝婚紗照，其中進行旅拍的人群占比一成左右。

自2013年以來，中國大陸結婚人數逐年減少。韓悅志認為，中國大陸結婚人口「紅利」的減少並不意味著婚紗旅拍市場的萎縮。「對比發達國家和地區，我們的旅拍市場至少有一到兩倍的增長空間。」韓悅志表示，「隨著百姓生活水平不斷提高和業界的共同努力，旅拍的結婚人群占比一定能達到兩成甚至三成。」

峇里島婚慶市場近三年的發展印證韓悅志的判斷。峇里島婚慶協會會長SinlyAnfeny介紹，峇里島近三年接待中國大陸新人婚禮以每年三千對的增量遞增。SinlyAnfeny分享了當地業者做法：推廣不同的婚禮場地，創新婚禮相關產品，賣更多的定製婚禮增加營收，本地及海外良好的發行渠道、可靠專業的合作商，制定標準並以此提高所有婚慶服務人員的水平。

平均每天接待超過一千對進行婚紗攝影的新人，海南三亞無疑是中國大陸乃至世界婚紗攝影的重鎮之一。與會專家認為，包含三亞在內的大陸國內婚拍市場，存在工廠流水線般機械化作業；出片比較雷同，無個性化體現；服務參差不齊等問題。

如何解決上述問題？韓悅志提醒業者，戶外旅拍更注重的是過程而非結果，須讓旅拍新人在拍攝過程中體驗幸福感。他認為隨著線上獲客成本愈來愈高，在三亞等旅拍目的地布局線下門市，或是婚紗攝影企業在激烈競爭中的突圍之道。

婚道婚嫁產業研究院院長史康寧認為，資源的區域互補性、活動的空間連續性，決定了行業發展還必須走開放合作的道路。

婚紗婚禮

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