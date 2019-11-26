四川復產 93個養豬場開工

2019-11-26 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



受非洲豬瘟疫情影響，大陸豬價居高不下。四川省非洲豬瘟防控應急指揮部辦公室25日在成都召開四川省生豬生產情況新聞通氣會披露，目前四川已開工93個養豬場建設項目，預計新增生豬產能560萬頭。

中新社報導，四川是中國大陸養豬大省，據該省農業農村廳畜牧獸醫局局長王世林表示，近年來四川省每年生豬出欄量占全大陸生豬出欄量十分之一左右。四川省農業農村廳總畜牧師趙勇表示，2019年前三季度，四川省出欄生豬3582萬頭，存欄2930萬頭，其中能繁母豬存欄265.8萬頭。

目前四川生豬出欄保持穩定，10月能繁母豬數量、豬飼料產量較9月份分別增長1.7%、1.2%，整體呈止跌回升勢頭。

自非洲豬瘟發生以來，四川在44個省際間道路、檢查站和1400多個縣鄉道、臨檢站開展全天候查驗，24小時應急值守，切斷病毒傳播鏈條；全省共累計排查生豬13.5億頭次，檢測非洲豬瘟樣品20.59萬份。

趙勇表示，為全力推進生豬恢復生產和轉型升級，四川集中推動生豬規模養殖場建設，與新希望集團簽訂了1200萬頭生豬產業化合作框架協議，同時啟動四川全省生豬規模養殖場建設項目，截至目前已經開工養豬場建設項目93個，預計新增生豬產能560萬頭。