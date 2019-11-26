確保產糧 大陸高標準農田3年後10億畝

2019-11-26 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



為確保糧食安全，大陸國務院辦公廳近日印發「關於切實加強高標準農田建設提升國家糧食安全保障能力的意見」，提出到2022年全中國大陸建成10億畝高標準農田，以此穩定保障1萬億斤以上糧食產能；到2035年全中國大陸高標準農田保有量進一步提高。

新華社報導，大陸國務院新聞辦公室25日舉行政策例行記者會，大陸農業農村部副部長余欣榮在會上表示，保障糧食安全，關鍵是要保障糧食生產能力，確保需要的時候能夠產得出、供得上。建設高標準農田不僅能夠新增糧食產能，而且能夠提升農田抗災能力。

余欣榮表示，根據評估，建成以後項目區的耕地質量一般將提升1到2個等級，糧食產能將平均提高10%到20%，畝均糧食產量提高100公斤。在嚴重氣象災害年份，項目區糧食產將能穩定性水平要明顯高於非項目區。

「據測算，到2022年全國建成高標準農田10億畝，以此可以穩定保障糧食產能在1萬億斤以上，約占我國糧食總產量的80%，在保障國家糧食安全方面將起到基礎支撐作用。」余欣榮說。

他表示，從大陸各地實踐看，近年來高標準農田建設取得了明顯成效，但中國大陸農業基礎設施薄弱、防災抗災減災能力不強的狀況，尚未根本改變，現階段高標準農田建設工作還存在著底數不清、質量參差不齊等問題。高標準農田建設亟須加強頂層設計，構建集中統一高效的管理新體制，凝聚各方力量加快推進。

余欣榮說，此次印發的意見既強調了數量目標，又重視明確質量目標，提出了土壤質量、環境標準的整體要求。政策措施更加有力高效，意見要求構建集中統一高效的管理新體制，明確「五個統一」，即統一規劃布局、統一建設標準、統一組織實施、統一驗收考核、統一上圖入庫的具體要求。

與此同時，允許大陸各地方因地制宜制定不同標準。明確強化資金投入和機制創新，建立健全農田建設投入穩定增長機制。