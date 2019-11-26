侵權控管 大陸力求2022年見效

2019-11-26 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「關於強化知識產權保護的意見」，力爭到2022年，侵權易發多發現象獲得有效遏制，權利人維權「舉證難、周期長、成本高、賠償低」的局面明顯改觀。

根據意見要求，到2025年，知識產權保護社會滿意度達到並保持較高水平，保護能力有效提升，保護體系更加完善，尊重知識價值的營商環境更優化，知識產權制度激勵創新基本保障作用得到更有效發揮。

中新社報導，意見包括總體要求；強化制度約束，確立知識產權嚴保護政策導向；加強社會監督共治，構建知識產權大保護工作格局；優化協作銜接機制，突破知識產權快保護關鍵環節；健全涉外溝通機制，塑造知識產權同保護優越環境；加強基礎條件建設，有力支撐知識產權保護工作；加大實施力度，確保工作任務落實等七個部分。

在強化制度約束方面，要加大侵權假冒行為懲戒力度，嚴格規範證據標準，強化案件執行措施，完善新業態新領域保護制度。

在加強社會監督共治，構建知識產權大保護工作格局方面，意見指出，加強科技研發，通過源頭追溯、實時監測、在線識別等技術手段強化知識產權保護。建設侵權假冒線索智能檢測系統，提升打擊侵權假冒行為效率及精準度。

在優化協作銜接機制方面，意見指出，優化授權確權維權銜接程序。加強專利、商標、植物新品種等審查能力建設，進一步壓縮審查周期。提高實用新型和外觀設計專利審查質量，強化源頭保護。

在健全涉外溝通機制，塑造知識產權同保護優越環境方面，要更大力度加強國際合作，健全與國內外權利人溝通渠道，加強海外維權援助服務，健全協調和信息獲取機制。

在加強基礎條件建設方面，要加強基礎平台建設。建立健全知識產權大數據中心和保護監測信息網絡，加強對註册登記、審批公告、糾紛處理、大案要案等信息的統計監測。

意見還強調，各地區各部門要加大對知識產權保護資金投入力度，鼓勵條件成熟的地區先行先試，率先建設知識產權保護試點示範區。