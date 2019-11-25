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大陸國家智財局：已建25個智財權保護中心低成本維權

2019-11-25 21:33聯合報 記者林宸誼/即時報導

向來被人詬病的大陸智慧財產權保護有了新突破，大陸國家智慧財產權局智慧財產權保護司司長張志成25日表示，目前已建立25家智慧財產權保護中心，為市場主體提供便捷、高效、低成本的維護智財權管道。

澎湃新聞報導，張志成在北京舉辦2019年第4季例行新聞發布會上指出，大陸正完善快速預審、快速確權、快速維權協調聯動機制，透過建立智慧財產權保護中心不斷健全與中小企業、民營企業、外資企業的溝通對話機制，推動營造更好的創新環境和營商環境。

2016年，國家智慧財產權局啟動智慧財產權快速協同保護工作，依託地方共同建設智慧財產權保護中心，提供「一站式」智慧財產權綜合服務，解決智慧財產權維權舉證難、周期長、成本高等問題。

張志成指出，保護中心建設以來得到社會各界、特別是中小科技型企業的歡迎。

圍繞保護中心建設，國家稅務總局遵循「三拓展」的原則，也就是業務從外觀設計到三種專利、商標、地理標誌的多門類拓展，從快速審查到快速無效、快速複審、快速確權和快速維權的全鏈條拓展，從針對單類產品、單個行業到面向整個產業領域的全領域拓展。

此外，國家智慧財產權局將與國家重大戰略部署對接，例如與各地自由貿易試驗區、全面創新改革試驗區、雙創示範基地建設等相對接，形成政策相加效應，進一步加快智慧財產權保護中心布局，確保保護中心建設取得實效。

張志成表示，除了在大陸建設保護中心外，國家智慧財產權局將加強平台建設，更有力地推動智慧財產權海外保護。

張志成強調，大陸將積極加大涉外智慧財產權保護的協調力度，完善海外智慧財產權資訊服務平台，設立國家海外智慧財產權糾紛應對指導中心，為企業「走出去」保駕護航。

根據國家智慧財產權局網站，今年7月10日，國家海外智慧財產權糾紛應對指導中心成立，目的在聚焦海外智慧財產權糾紛應對存在的難點和痛點，提高企業「走出去」過程中的智慧財產權糾紛防控意識和糾紛應對能力。

北京外資

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