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專家：中美貿易協議未定 人民幣貶壓升溫

2019-11-25 20:33聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋25日發表人民幣市場周評指出，過去幾周以來中美協議始終未決，市場逐漸失去耐心，人民幣空頭持續壓注；尤其12月15日將至，美國對大陸商品加徵的另一輪關稅即將生效，人民幣貶值壓力將持續升溫。

另一方面，如果美方堅持涉入香港問題，恐迫使中美貿易關係緊張，造成未來協議簽屬陷入僵局，將更不利人民幣後市。

    離岸、在岸人民幣連續兩周走貶，上周一度傳出大陸官員對美國遲遲不取消關稅感到悲觀，即便後續雙方官員談話表示仍有進展，實際上協議本身卻未有任何實質更新，市場信心鬆散，人民幣匯率呈現緩步走跌。

周間隨著美國經濟數據表現強勁，美元指數從谷底反彈，11月製造業採購經理人指數(PMI)爬升至近七個月來最高點，不僅支撐美元漲勢，也對人民幣形成一定壓力。

最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線貶值約394點，收在7.0435元，貶值幅度0.56%；在岸人民幣兌美元(USDCNY)，周線貶值約296點，收在7.0390元，貶值幅度0.42%。另外，大陸國務院總理李克強周五明確表示，將持續推進人民幣滙率市場化改革，不會搞競爭性貨幣貶值，此番言論暫時消弭了市場對於監管積極干涉的疑慮。

境內貨幣市場方面，隨著稅期緊縮因素逐漸消弭，加上逆回購連續兩日放量挹注下，銀行間資金供給明顯轉鬆，各主要回購利率續跌，隔夜利率一度成交在1.90%以下水平。

而在公開市場方面，人行不僅重啟空窗已久的逆回購交易，且同時下調5個基點至2.50%，為近四年來首次調整，累計單周淨投放3,000億元人民幣。本月人行在貨幣政策上動作頻頻，除了額外開展一期中期借貸便利(MLF)外，亦分別下調MLF、逆回購及貸款市場報價利率(LPR)，在疲弱的10月宏觀經濟數據公布後，實行逆周期調節的意圖十分明顯。

至於境外市場，香港人民幣拆放利率(Hibor)持續回落，各主要期限利率下行20-70個基點不等，象徵流動性的隔夜利率則小幅下滑5個基點，整體資金供給大致良好。

中美貿易戰懸而未決，為人民幣匯率製造貶值壓力。四連跌。（歐新社）
中美貿易戰懸而未決，為人民幣匯率製造貶值壓力。四連跌。（歐新社）
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