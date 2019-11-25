美禁電信商買華為、中興設備 陸外交部：居心何在？

2019-11-25 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



美國聯邦通信委員會(FCC)傳出將華為和中興公司列為構成國家安全威脅的企業，將禁止美電信運營商使用「通用服務基金」採購華為和中興的服務和設備。對此，大陸外交部發言人耿爽今（25）日表示，一再以莫須有的罪名打壓外國企業，甚至不惜犧牲美國企業和民眾利益，到底居心何在？

人民日報報導，耿爽回應，美方慣於在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名，濫用國家力量，打壓特定國家和特定企業，之前曾經整垮阿爾斯通公司，今天又想擠壓大陸企業。美方這種經濟霸凌行徑是公然對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定。如果這一原則無需遵守，其他國家也可以對美國企業如法炮制。

耿爽表示，禁止美國運營商購買華為和中興的設備，並不能真正改善美國的網路安全狀況，還會對美農村和欠發達地區的網絡服務產生嚴重影響，美方有關機構對此十分清楚。大家都想問的是，那些所謂「保護美國利益」的政策，到底是為了誰的利益而存在？制定這些政策的美方官員，一再以莫須有的罪名打壓外國企業，甚至不惜犧牲美國企業和民眾利益，到底居心何在？