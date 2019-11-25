亞馬遜改大陸行銷策略 將在拼多多開設快閃店

2019-11-25 12:03 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /上海即時報導



美國電商巨頭亞馬遜今（25）日表示，將在大陸電商交易平台拼多多上，開設一家「快閃」店，該商店將在12月底前營運，提供來自海外的約1000種商品。

新浪美股報導，這代表今年早些時候決定關閉本地電商業務後，亞馬遜的大陸市場戰略正在發生改變。

今年7月，亞馬遜退出了大陸電商市場，因為該公司發現，在面對來自天貓和京東等本土對手的激烈競爭時，很難獲得吸引力。

該公司當時表示，將加大透過全球平台向大陸買家銷售海外商品的力度，並在天貓上開設了一個Kindle商店。

亞馬遜一位女發言人在聲明中表示，在拼多多上的亞馬遜全球快閃店，將為客戶提供約1000種海外產品，價格具有競爭力，保證商品的真實性，並且方便運輸。

她還指出，除了在Amazon.cn上提供的更多交易和數千萬種商品之外，期待著讓客戶透過這個商店享受跨境購物。

觀察者網報導，近年来，阿里巴巴和京東持續主導大陸的電子商務市場，但四年前成立的拼多多打破了這一現狀，目前拼多多在大陸二三線城市的居民中很受歡迎。

拼多多於20日晚間公布截至2019年第三季財報，其中營收年增123%，至人民幣75.14億元；淨虧損為人民幣23.35億元，相較於上年同期的人民幣10.98億元擴大112%。

此外，前三季拼多多年活躍買家數達5.363億，較去年同期淨增1.508億；在此推動下，第三季度，拼多多app平均月活躍用戶數達4.296億，較去年同期增長1.979億，較上一季增長6360萬。

拼多多並於22日宣布，旗下「全球購」業務已在美國、英國、德國、日本四地設立「全球購海外站」，將透過全球直采、保稅區直郵、包郵包稅、百億補貼等綜合舉措，全力進軍「黑五」海淘市場。