親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

特斯拉自撞案 華男最後一通電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

亞馬遜改大陸行銷策略 將在拼多多開設快閃店

2019-11-25 12:03聯合報 特派記者林宸誼/上海即時報導

美國電商巨頭亞馬遜今（25）日表示，將在大陸電商交易平台拼多多上，開設一家「快閃」店，該商店將在12月底前營運，提供來自海外的約1000種商品。

新浪美股報導，這代表今年早些時候決定關閉本地電商業務後，亞馬遜的大陸市場戰略正在發生改變。

今年7月，亞馬遜退出了大陸電商市場，因為該公司發現，在面對來自天貓和京東等本土對手的激烈競爭時，很難獲得吸引力。

該公司當時表示，將加大透過全球平台向大陸買家銷售海外商品的力度，並在天貓上開設了一個Kindle商店。

亞馬遜一位女發言人在聲明中表示，在拼多多上的亞馬遜全球快閃店，將為客戶提供約1000種海外產品，價格具有競爭力，保證商品的真實性，並且方便運輸。

她還指出，除了在Amazon.cn上提供的更多交易和數千萬種商品之外，期待著讓客戶透過這個商店享受跨境購物。

觀察者網報導，近年来，阿里巴巴和京東持續主導大陸的電子商務市場，但四年前成立的拼多多打破了這一現狀，目前拼多多在大陸二三線城市的居民中很受歡迎。

拼多多於20日晚間公布截至2019年第三季財報，其中營收年增123%，至人民幣75.14億元；淨虧損為人民幣23.35億元，相較於上年同期的人民幣10.98億元擴大112%。

此外，前三季拼多多年活躍買家數達5.363億，較去年同期淨增1.508億；在此推動下，第三季度，拼多多app平均月活躍用戶數達4.296億，較去年同期增長1.979億，較上一季增長6360萬。

拼多多並於22日宣布，旗下「全球購」業務已在美國、英國、德國、日本四地設立「全球購海外站」，將透過全球直采、保稅區直郵、包郵包稅、百億補貼等綜合舉措，全力進軍「黑五」海淘市場。

至於「是否正品」的問題，拼多多全球購相關負責人表示，「黑五」期間，無論是「海外站」直郵的商品，還是保稅區直發的商品，均擁有平台「正品險」保障，享受「假一賠十」承諾。

大陸電商交易平台拼多多。圖/界面新聞
大陸電商交易平台拼多多。圖/界面新聞
分享

拼多多電商人民幣

相關新聞

昆山台資企業 投資信心不減

2019-11-25 02:06

寧波舟山港 貨櫃吞吐量破2500萬

2019-11-25 02:06

智慧轉型 廣東台企向台青招手

2019-11-25 02:04

陸電動自行車 年產逾3千萬輛

2019-11-25 02:04

廣汽：2025年全系車型電氣化

2019-11-25 02:03

兩岸微流行／大陸缺工 台灣缺才

2019-11-25 00:22

陸釋善意 強化保護智財權

2019-11-24 23:21

大陸．資金．對策／台商A股上市同業競爭審查新變化

2019-11-24 23:18

陸企人物／恆洋教個人品牌管理：講故事最難

2019-11-24 13:24

新華社：區塊鏈不可成為炒作噱頭 陷入「賺快錢」歧途

2019-11-24 12:54

大灣區建國際樞紐 陸官員：金融規則先行先試

2019-11-24 12:39

陸首家外資控股券商 將營業

2019-11-24 00:08

一成A股跌破淨值 底部近了

2019-11-23 23:41

北上資金 連14周力挺陸股

2019-11-23 23:40

反政府爭民主抗議動盪之中 香港恒生指數明天50周年

2019-11-23 23:02

微軟獲美「許可證」准供貨華為 15名國會議員要川普停發

2019-11-23 15:34

陸股一周／寬鬆訊號持續 消費股閃耀

2019-11-23 13:24

陸養老機構設立 鬆綁

2019-11-23 01:44

去年GDP 比初算多2.1%

2019-11-23 01:43

今年減稅降費估10兆元

2019-11-23 01:43

近40年平均增長9.4% 劉鶴：歸功社會主義制度

2019-11-23 01:42

台協會長 宗緒惠連任

2019-11-23 01:42

昆山惠台 推20條新措施

2019-11-23 01:42

男人也要美美的 中國大陸男性化妝品需求增加

2019-11-22 22:35

養老機構等設立許可放開 2019年版負面清單再縮減13％

2019-11-22 20:22

習近平：大陸經濟有巨大韌性 長期向好態勢不會改變

2019-11-22 15:26

大陸．資金．對策／台籍人員大陸薪資匯出分析

2019-11-17 23:18

李嘉誠基金對港零售業發放「應急錢」 18日起可申請

2019-11-17 16:03

彭博資訊專欄／阿里巴巴將上市 港股及時雨

2019-11-17 00:18

BVI和開曼境外公司須納稅新規分析

2019-11-10 23:29

惠台26項 柯文哲：這個就是統戰

2019-11-05 14:23
看更多

熱門文章

香港區議會選舉初步計票 泛民派領先將奪逾200席

2019-11-25 06:21

香港泛民派奪逾300席區會選舉大勝 親中派大敗

2019-11-25 08:04

影／最好戒菸廣告！老菸槍器捐 焦黑肺臟醫拒收

2019-11-24 18:08

王立強間諜案 中央政法委微信：民進黨渲染罪犯的謊言

2019-11-24 13:15

泛民區議會大勝 將取得2022特首選委117席次

2019-11-25 09:04

截至3時半200萬人投票 香港區選投票率47.26%超上屆

2019-11-24 16:55

用「悲壯」形容香港區議會選舉 王丹：我高興又難過

2019-11-25 08:35

香港區議會選情：建制派優勢減 民主派有隱憂

2019-11-24 22:57

香港區議會選舉 投票率將創新高

2019-11-24 13:02

外媒看香港區議員選舉 紐時：對北京的當頭棒喝

2019-11-25 11:12

觀察站／花兩小時排隊也要投票…香港區選海嘯 外冷內熱

2019-11-25 00:40

香港地方選舉 中國網友震驚：一國兩制失敗了

2019-11-25 11:13

中國遊客不受歡迎 習近平：日本人有偏見

2019-11-24 17:04

史上首次 港區議會投票率已破6成

2019-11-24 19:28

破7成！香港區議會選舉 史上最高投票率

2019-11-25 00:35

港選舉接獲逾3600宗投訴 料開票超過6.5小時

2019-11-24 19:17

「有人精神錯亂」圍困第八天 30餘人守理大

2019-11-25 00:55

香港區議會上午投票率24.37% 政治參與度提升

2019-11-24 13:03

香港理大留守者指部分人情緒受困 有人精神錯亂

2019-11-24 19:14

香港區議會選情激烈 泛民建制候選人爆衝突

2019-11-24 19:55

趁勝追擊 民陣籲港府落實反送中5大訴求

2019-11-25 08:07

香港區議會選舉 外媒：泛民主派拿下3分之2席次

2019-11-25 08:05

香港泛民派區議會大勝 綠委：希望能讓中國驚醒

2019-11-25 09:38

香港泛民派翻轉區議會 或將影響特首選舉

2019-11-25 10:11

港警籲理大逗留人士離開 稱不會即時拘捕

2019-11-24 19:17

陳芳明：民意能量正改變歷史 港人值得我們尊敬

2019-11-25 08:16

香港選舉投票人數爆發 鄭文燦：民主洪流擋不住

2019-11-24 19:49

專訪唐鳳：台灣如何看香港抗議

2019-11-24 20:50

香港選舉多位建制派雙料議員遇「滑鐵盧」

2019-11-25 09:55

涉柴灣警察宿舍擲汽油彈 港13歲女童被捕

2019-11-24 19:15

陳小春投票站內照相 上傳微博半小時後刪除

2019-11-24 17:29

香港區議會選舉泛民大勝 學者：對政府構成壓力

2019-11-25 08:05

香港選舉非建制派大勝 學者估：削弱北京對特首選舉操控

2019-11-25 10:34

評反送中風暴 港府前官員：不排除政府換班

2019-11-24 19:09

游錫堃：民主派雖大勝 改變香港命運機會不高

2019-11-25 10:50

【重磅快評】香港寧數人頭拒暴力 一國兩制未完待續

2019-11-25 11:41

香港區選6小時 破150萬人投票超越上屆

2019-11-24 15:14

社會撕裂能修補？ 香港各界盼選後重新出發

2019-11-25 00:52

港區選投票創新高 民主派過半席 贏面大

2019-11-25 09:59

香港區議會選舉：不是公投 勝似公投

2019-11-25 08:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top