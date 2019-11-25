昆山台資企業 投資信心不減

2019-11-25 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇省昆山市台辦表示，今年1-10月，該市新批台資項目141個，增資項目48個，新增投資總額12.98億美元,新增註冊資本5.38億美元，台資企業投資信心不減。

新華社報導，從1990年10月第一家台資企業落戶以來，昆山累計批准台資項目5174個，增資項目2441個，投資總額600.6億美元，註冊資本313億美元。

昆山市台協會會長宗緒惠說，儘管國內外經濟形勢複雜多變，但台資企業扎根昆山發展的信心和底氣不變，相信經歷風雨後的台企會越來越強大。

受惠一系列扶持措施，1至10月，昆山191家台資企業累計辦理集團跨境借款收入176.9億元，同比增長8.4%；台資企業減稅降費共16.8億元，其中稅收減免11.01億元，社會保險費減免5.8億元；115家台資企業享受高薪政策，減免稅額5.8億元；269家台資企業申報享受研發費用加計扣除額18億元。

為持續深化對台服務，昆山「專線受理台企問題清零服務聯盟」近日啟動，「台商台胞服務專線」及微信公眾號開通,旨在多元化解決台資企業訴求。江蘇省首家台灣律師事務所大陸代表處日前在昆山揭牌，將在服務台商台企、促進昆台律師交流等方面發揮作用。