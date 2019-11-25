5G基站建設 北京年底完成1.4萬個

2019-11-25 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「北京市5G產業發展白皮書（2019年）」（簡稱白皮書）日前在2019世界5G大會閉幕式上發布。白皮書指出，截至2019年10月，中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商在北京市已完成1.1萬個5G基站建設，預計今年底前可完成約1.4萬個5G基站建設，力爭實現五環路內連續覆蓋。

白皮書表示，目前，北京市在部分醫院、社區、旅遊景區以及冬奧會等民生領域布局5G示範應用，已形成5G示範應用廣泛展示、貼近民生的生動局面。比如，建設北京市第一個「5G+智慧公園」試點；打造中國首個「5G+智能物聯網智慧社區」，小區用戶通過人臉識別門禁實現無感通行，小區垃圾桶滿溢檢測在垃圾盛裝量達到95%左右時自動報警並對環衛人員進行消息推送等。

白皮書透露，北京市正持續推進重點地區5G網絡覆蓋。預計今年底前可完成約1.4萬個5G基站建設，力爭實現五環路內連續覆蓋。

白皮書指出，目前，北京市5G產業發展取得階段性成果，產業生態雛形初現。然而，由於5G行業應用處於起步階段，北京市5G產業的發展面臨諸多挑戰，比如面向行業應用層面的技術創新、業態挖掘、商業模式等還處於培育探索期；垂直行業應用基礎相對薄弱，跨界合作較為困難；政策體系仍需進一步完善。

談到北京市5G產業下一步重點工作，白皮書指出，北京市將會以典型場景示範應用為切入點，推動5G應用重大項目落地，比如：圍繞北京城市副中心、大興國際機場、冬奧會、長安街沿線升級改造等重大工程、重大活動場所需要，開展5G自動駕駛、健康醫療、工業互聯網、智慧城市、超高清視頻應用等典型場景的示範應用，培育出一批5G產業的新業態。

白皮書還指出，北京市將加強5G基礎設施規畫建設，完善5G網路配套建設管理，建立5G發展專項保障基金，規畫5G應用場景實施方案並開展5G國際交流經驗分享。其中，將推進跨國5G示範應用重大項目在北京落地，鼓勵全球高端人才來京創業或與本地相關機構合作成立創新中心，加速北京市5G產業的發展。

根據今年6月發不的「北京市5G產業發展行動方案（2019年-2022年）」，到2022年，北京運營商5G網路投資累計超過300億元人民幣，實現首都功能核心區、城市副中心、重要功能區、重要場所的5G網絡覆蓋。