陸電動自行車 年產逾3千萬輛

2019-11-25 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019中國自行車產業大會日前舉行，會上公布目前中國自行車社會保有量已近4億輛、電動自行車近3億輛，均位居世界第一。

新華社報導，由中國自行車協會舉辦的2019中國自行車產業大會22日在北京舉行，國內主要自行車行業企業、產業上下游企業、以及相關行業認證、檢測機構參加。中國自行車協會理事長劉素文表示，電動自行車目前年均產量超過3000萬輛，年產值超過千億元。

當前，自行車行業新技術、新材料廣泛應用，新產品、新業態不斷涌現。「傳統自行車市場規模面臨縮減、行業集中度提升，提升品牌價值尤為重要。」上海鳳凰自行車有限公司總裁王朝陽說，當前，平衡車、滑板車、助力車等新產品成為市場新趨勢，消費者對產品功能的需求發生了變化，企業要滿足消費者需求、努力提升企業的品牌價值。

今年前三季度，電動自行車產量增長20.15%，利潤增長16.92%。

「電動自行車新國標實施後，行業的質量安全要求進一步提升。」浙江綠源電動車有限公司董事長倪捷說，要做好輪胎、電機、控制器、剎車等各環節的質量提升，尤其是鋰電池安全問題。

「自行車行業雖然不是大行業，但在中國經濟社會生活中的地位很特殊。」劉素文表示，自行車、電助力自行車和電動自行車踐行低碳理念，全社會要增強自行車綠色出行理念，推動創造良好的產業發展環境，鼓勵綠色出行，滿足人們的多元化出行需求。