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廣汽：2025年全系車型電氣化

2019-11-25 02:03聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第17屆廣州國際汽車展覽會22日在中國進出口商品交易會展館拉開帷幕。此次車展為期...
第17屆廣州國際汽車展覽會22日在中國進出口商品交易會展館拉開帷幕。此次車展為期10天，吸引國內外眾多汽車品牌參展。 新華社
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第十七屆中國（廣州）國際汽車展覽會日前開展，廣汽集團宣布，計畫在2025年實現全系車型電氣化。

中新社報導，廣汽集團攜廣汽傳祺、廣汽新能源、廣汽本田、廣汽豐田、廣汽菲克、廣汽三菱等整車企業組團包館，以「廣汽館」強勢亮相本屆廣州車展。廣汽集團總經理馮興亞表示，廣汽集團將基於三電核心技術，全力打造弱混、強混、插混、純電和燃料電池等多款動力總組合，目標是在2025年全系車型實現電氣化。 廣汽研究院院長王秋景表示，以390T發動機為代表的廣汽第三代發動機已達到世界先進水平，剛剛正式投放市場；正在研發中、計畫明年投產的廣汽集團第四代發動機技術，研發目標是熱效率達到42%，未來，廣汽還將挑戰45%甚至更高的熱效率，並向混合動力以及插電混合動力應用方向發展。

廣汽集團當日首發全球低風阻新紀錄電動乘用車EN0.146，這款外型酷炫的6座大型家用車，風阻系數僅有0.146。此外，該集團研發的智能移動服務概念車MagicBox也登台亮相，該款車獨創三網合一系統，將「車聯網+智慧門店物聯網+移動互聯網」打通。

王秋景還透露，廣汽集團也將繼續探索氫燃料電池車技術，完成多台樣車試製，力爭在2020年實現燃料電池車的示範運行。與此同時，廣汽正打造面向智慧城市的智慧出行服務體系，計畫用10年時間，建成番禺智慧生態園。

車展本田

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