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智慧轉型 廣東台企向台青招手

2019-11-25 02:04聯合報 記者許依晨／台北報導

珠海台商協會會長、豪門國際開發股份有限公司董事長簡廷在（右一）與現場年輕人分享企...
珠海台商協會會長、豪門國際開發股份有限公司董事長簡廷在（右一）與現場年輕人分享企業成長經驗。 記者許依晨／攝影
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當前廣東的台企對於人才需求類型已經轉變，除了傳統製造業，現在更多了如服務業、資訊業的人才需求。向廣大台青招手，大陸廣東各地台商會首度在台灣發起「廣東片區台資企業聯合招募」，廿三日於台北華山園區舉行，首波提供四百卅個職缺，活動首日吸引眾多求職者的目光。

粵港澳大灣區是當前大陸華南最重要的區域發展計畫，現在廣東省有近三萬家台資企、八百六十多億美元的產值，廣東台商也都在拚智慧轉型，急需優秀新血加入。為搶人才，由廣州市台資企業協會、深圳市台灣同胞投資企業協會、東莞市台商投資企業協會首度共同主辦聯合招募活動，此次總計來自於廣州、深圳、東莞、佛山、珠海等地廿四家台資企業響應。

參與企業有珠海豪門雕塑開發有限公司、天心天思軟件有限公司、華國光學器材有限公司、錫山家具有限公司、寶元針織集團、李洲電子科技有限公司、信易電熱機械有限公司、太陽神電子集團、出右律師事務所、得意精密電子工業有限公司，以及弘凱光電（股）公司。

珠海台商協會會長簡廷在（左二）與主辦單位合影。 記者許依晨／攝影
珠海台商協會會長簡廷在（左二）與主辦單位合影。 記者許依晨／攝影
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職缺包含律師、商場營運主管、研發物料員、專案總監、影像總監、IC設計工程師、系統分析師、集團高階主管特助，此外，當前電商領域正夯，還有企業開出「淘寶營運主管」以及「網紅」等職缺，提供有意赴大陸就業的台灣應屆畢業生就業管道。

招募活動當日，即有廿四家企業現場提供面試機會，會場氣氛熱絡，另外也有十家企業現場收受履歷及申請資料，年輕人詢問度高。

珠海台商協會會長簡廷在表示，新興的大灣區建設連結了粵港澳台兩岸四地，許多領域正迅猛發展，台灣年輕人可把握這次的機遇。對於台灣年輕人求職優勢，簡廷在認為，台灣年輕人具備毅力和耐力，許多企業喜歡用台青的原因在於台灣年輕人老實、責任心重，台灣擁有良好豐富的文化，年輕人接收訊息來源廣闊，適合從事多媒體或創意知識領域。

以兩岸大型影像賽事「粵來粵有趣」培養新銳影像、串流影音青年人才發展的賽事主委許承澤同樣也指出，YouTuber已成台灣年輕人心目中第一名的職業，而大陸的互聯網與新媒體發展同樣在風頭浪尖上，速度很快、受眾量體大，台灣人才在細膩度與創意度上有優勢，大陸新媒體網路會是一個很大的機會市場。

台商深圳

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