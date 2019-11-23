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陸國台辦驳「間諜說」：相關報導完全是無稽之談

2019-11-23 20:49聯合報 記者陳言喬／即時報導

針對自稱中共間諜人士向澳洲投誠掀開意圖影響台灣選舉一事，大陸國台辦發言人馬曉光晚間應詢表示，大陸方面從不介入台灣地區選舉。相關報導完全是無稽之談。

馬曉光說，誰在這個時候炮製這樣一個消息，誰才是意圖干涉影響台灣選舉，謀取不正當選舉利益，相信廣大台灣同胞對此看得很清楚。

大陸國台辦發言人馬曉光。（中國台灣網）
大陸國台辦發言人馬曉光。（中國台灣網）
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馬曉光國台辦中共間諜

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