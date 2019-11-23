陸國台辦驳「間諜說」：相關報導完全是無稽之談

2019-11-23 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ／即時報導



針對自稱中共間諜人士向澳洲投誠掀開意圖影響台灣選舉一事，大陸國台辦發言人馬曉光晚間應詢表示，大陸方面從不介入台灣地區選舉。相關報導完全是無稽之談。