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微軟獲美「許可證」准供貨華為 15名國會議員要川普停發

2019-11-23 15:34世界日報 中國新聞組／北京23日電

微軟20日獲得美國商務部所核發的許可，可以向華為出口大眾市場軟體。 圖／路透社
微軟20日獲得美國商務部所核發的許可，可以向華為出口大眾市場軟體。 圖／路透社
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美國政府本周第三次延長「華為臨時許可證」，至今約75家美企申請獲准可向華為供貨，其中包括微軟。微軟21日表示，微軟已在20日獲得美國商務部所核發的許可，可以向華為出口大眾市場軟體，並感謝商務部對他們申請的正面回應。對此，15名美國國會議員聯名寫信給總統川普，要求停發許可證。

綜合媒體報導，截至21日，美國商務部已經收到來自美企約300份申請，要求恢復和華為的商業往來。商務部對一半的申請進行了審批，獲批及拒絕各占五成。一位熟悉流程的人士稱，已獲准了一些手機部件和非電子部件的銷售許可。

微軟和美國商務部不願對核准內容發表意見，路透報導，Wedbush證券公司分析師艾夫斯表示，很可能是視窗作業系統。

美國商務部20日開始對華為一些在美供應商的供貨申請發出許可。華為是全球最大的智慧手機與電腦網路設備製造商之一。美國政府在今年5月以國安為由，將華為列入出口管制的黑名單之中，禁止美國企業在得到許可前，出口產品給華為。

華為正焦急等待Google獲准提供行動服務給華為新手機。沒有提供應用程式的Play Store等服務，華為比較難在中國之外的市場賣手機。

美國商務部長羅斯19日接受福斯商業網訪談時曾說：「我們大約收到290幾件申請特別許可的案件。現在開始寄出申請將被拒絕或是核可的通知函。」

彭博資訊指出，與華為有生意往來的美國企業在禁令發布後感到困惑，一直等著政府釐清他們與華為業務往來時，究竟哪些生意能做、哪些不能做。

對此，參議院民主黨官網21日刊出15名參議員寫給川普的一份聯名信。觀察者網報導，信中寫道，「美國商務部已經開始向一些美國企業發放『華為臨時許可證』，我們對此表示憂慮。考慮到華為在美國業務所帶來的『安全風險』，我們要求你立刻停止發放許可證。」但白宮尚未回覆。

川普北京黑名單

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