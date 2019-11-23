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台協會長 宗緒惠連任

2019-11-23 01:42經濟日報 特派記者林宸誼／昆山22日電

昆山台協22日換屆，會長由六豐機械總經理宗緒惠連任，宗緒惠表示，昆山正在探索「闖」出一條「新昆山之路」，奮力推動新時代高品質發展和現代化試點走在前列，協會會繼續幫助台企綠色發展、轉型發展、永續發展，共同擦亮「昆山服務」金字招牌。

宗緒惠還與新任台協幹部一起宣讀「台企高品質發展倡議」，內容分別為爭當綠色發展踐行者、敢做轉型發展先遣隊、勇為永續發展領頭羊，共同成就新「昆山之路」。

昆山台協第14屆會長就職典禮昨在昆山皇冠國際會展酒店舉行，主題為「同根源共擔當、促融合闖未來」。包括國台辦經濟局長張世宏，江蘇省台辦副主任孫繼兵、蘇州市台辦主任楊軍、中國國民黨中央政策會執行長曾銘宗、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉、全國台聯會會長李政宏、昆山市委書記杜小剛、市委副書記張月林、市人大常委會主任張雪純、市政協主席馮仁新等皆出席。

昨天啟動「專線受理台企問題清零服務聯盟」，開通「台商台胞服務專線」；江蘇省台辦副主任孫繼兵與台灣有惟法律事務所駐昆山代表處首席代表吳玲華，共同為江蘇省首家台灣律師事務所大陸代表處成立揭牌。

張世宏致詞表示，昆山對台商最友好，投資環境最優，服務意識最強，目前兩岸關係形勢複雜嚴峻，廣大台商朋友要堅定信心、要繼續推動產業向中高端發展，掌握產業發展制高點、要堅持體現一個中國原則的九二共識，維護兩岸關係的和平發展。

向來代表中國國民黨，出席各地台協重要活動的國民黨副主席郝龍斌，因黨內事務繁忙而未出席，改由曾銘宗出席，宣讀國民黨主席吳敦義賀電。

大陸全國台企聯會長李政宏指出，昆山台協針對國家重大政策的發展，提出高品質發展的倡議，可見的是與時俱進，如果說東莞台協是天下第一大會，上海台協是各個台協的典範，昆山台協絕對是各個台協會的標桿。

國民黨台商吳敦義

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