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近40年平均增長9.4% 劉鶴：歸功社會主義制度

2019-11-23 01:42經濟日報 記者林則宏／綜合報導

大陸1979年至2018年國內生產毛額（GDP）年均增長9.4%，遠高於全球同期年均2.9%的增速。大陸國務院副總理劉鶴指出，中國能創造此一世所罕見經濟快速發展奇蹟，「社會主義基本經濟制度」是十分重要的制度保證。

劉鶴22日在《人民日報》發表題為「堅持和完善社會主義基本經濟制度（深入學習貫徹黨的19屆四中全會精神）」的署名文章，解讀中共19屆四中全會精神。

劉鶴表示，中共19屆四中全會審議通過的《決定》，將公有制為主體、多種所有制經濟共同發展；按勞分配為主體、多種分配方式並存；社會主義市場經濟體制三項制度並列，都作為社會主義基本經濟制度，是對社會主義基本經濟制度做出的新概括，是對社會主義基本經濟制度內涵做出的重要發展和深化。

對於如何完善社會主義基本經濟制度，劉鶴提出幾項重點：堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，激發各類市場主體活力；堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，促進效率和公平的有機統一；加快完善社會主義市場經濟體制，建設高標準市場體系。

針對完善社會主義分配制度，劉鶴表示，要增加勞動者特別是一線勞動者勞動報酬，提高勞動報酬在初次分配中的比重，並且要健全以稅收、社會保障、轉移支付等為主要手段的再分配調節機制，特別是更好發揮稅收對收入分配的調節作用。

此外，劉鶴還指出，大陸將清理規範隱性收入，取締非法收入，將分配制度建立在法治的軌道之上。並且要遏制以權力、壟斷和不正當競爭行為獲取收入，將收入獲取建立在公平競爭和要素貢獻基礎之上。同時要擴大中等收入群體，推動經濟高質量發展、維護社會和諧穩定十分重要。

劉鶴中共

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