昆山惠台 推20條新措施

2019-11-23 01:42 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林宸誼 ／昆山22日電



昆山市委書記杜小剛 分享 facebook 昆山市委書記杜小剛昨（22）日在台協換屆活動中表示，昆山發布台胞台企雙月沙龍制度、科技政策惠台專項計畫等共20條服務台企的創新舉措，希望廣大台商台胞堅定發展信心、堅守創業初心、保持進取恒心。

杜小綱指出，昆山牢固樹立「使用者思維、客戶體驗」，全面回應台商台胞實際需求和普遍關切，按照「無事不擾、有求必應」原則，為企業提供零距離服務；搭建產業供需對接平台，支持企業與各大品牌商、平台商精準對接，大力拓展國內市場。昆山市副市長宋德強致詞表示，落實國家「31條惠台措施」、新「26條措施」，江蘇省「76條實施意見」和昆山市「68條措施」，結合當前實際，推出服務台胞台企20條新舉措。

內容包括建立台胞台企雙月沙龍制度、實施「招商護商政府專員『215』行動」、批量推出產業用地15.3平方公里、推出科技政策惠台專項計畫、擴大昆山綜保區企業開展增值稅一般納稅人資格試點。

在推出科技政策惠台專項計畫方面，台企與大陸高校院所展開技術攻關合作，最高可享受人民幣200萬元的政策支持。

擴大昆山綜保區企業開展增值稅一般納稅人資格試點方面，單個試點企業補助金額每年人民幣6000萬元。

宋德強還提到，建立昆山市國資集團優先採購台資企業品牌產品制度、健全校企雙主體共育模式、支持企業展開職業技能培訓工作、加大金融服務台資企業力度、促進跨境貿易投資便利化。

在加大金融服務台資企業力度部分，推出「台易融」產品，納入市級綜合風險池；設立「金融超市」台資企業板塊；透過「銀團+基金」模式，支援重大台資產業專案建設。在促進跨境貿易投資便利化方面，取消資本項目外匯帳戶開戶數量限制；允許非投資性外商投資企業依法以資本金開展境內股權投資；開展資本專案收入支付便利化試點。