去年GDP 比初算多2.1%

2019-11-23 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



中國大陸去年國內生產總值（GDP）比初步核算數多了人民幣1.89兆元（約新台幣8.2兆元），彭博資訊稱，「這一修訂相當於世界第二大經濟體的規模，增加了一個芬蘭的經濟產出。」

大陸國家統計局昨（22）日公布2018年GDP修訂結果，比初步核算數據增加人民幣1兆8,972億元，增幅2.1%。增加規模也超過了越南2018年的總產值。

官方強調，儘管2018年GDP修訂數在總量方面有所增加，但對2019年GDP增速不會產生明顯影響。政府通常會在五年一度的全國普查後上修GDP。

彭博資訊報導，GDP上修會有助於中國實現到2020年國內生產總值和城鄉居民收入比2010年「翻一番」的小康社會目標。

報導援引渣打銀行經濟學家陳冠霖表示，如果數據不修訂，中國經濟2019年和2020年需要達到約6.1％的平均增速，才能實現這一目標。

根據大陸2018年國民經濟和社會發展統計公報顯示，初步核算，全年GDP為人民幣90兆309億元，年增6.6%。

國家統計局昨公布修訂後的第一產業增加值為6兆4,745億元，比重為7.0%；第二產業增加值為36兆4,835億元，比重為39.7%；第三產業增加值為48兆9,701億元，比重為53.3%，第三產業占比進一步提高。

修正後的GDP為人民幣91兆9,281億元，比初步核算數據增加1兆8,972億元，增幅為2.1%。

國家統計局表示，儘管2018年GDP修訂數據在總量方面有所增加，但對2019年GDP增速不會產生明顯影響。從過去三次經濟普查的情況來看，數據修訂對隨後年份的GDP增速都沒有產生明顯影響。

國家統計局表示，2.1%的修訂幅度，與前三次經濟普查年度16.8%、4.4%、3.4%的GDP增幅相比，修訂幅度最小。

中新社報導，根據現行國民經濟核算制度，大陸年度GDP要進行兩次核算：第一次為GDP初步核算，第二次為GDP最終核實。在經濟普查年份，還要根據經濟普查數據對當年GDP初步核算數進行修訂，而2018年正好適逢第四次經濟普查。

從2020年初開始，國家統計局將正式實施地區生產總值統一核算改革，統一核算2019年國內生產總值和地區生產總值，讓地區生產總值匯總數據與國內生產總值銜接。