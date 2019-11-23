陸養老機構設立 鬆綁

大陸發布《市場准入負面清單(2019年版)》，新版負面清單鬆綁養老機構設立許可。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸國家發改委昨（22）日發布《市場准入負面清單(2019年版)》，新版負面清單鬆綁養老機構設立許可、社會福利機構設置許可等措施，共列入事項131項，相比2018年版負面清單減少20項，縮減比率為13%。

新華社報導，去年12月，大陸發布《市場准入負面清單（2018年版）》，最新公布的版本是大陸全面實施市場准入負面清單制度以來，首次年度修訂，意味市場准入負面清單制度體系更加健全。

國家發改委表示，清單之外不得另設門檻和隱性限制，意味將打破市場准入的隱性壁壘，釋放更大的市場活力。

值得注意的是，新版負面清單的「禁止准入類」事項共有五項，新增一項「不符合主體功能區建設要求的各類開發活動」。國家發改委有關負責人對此表示，這是為了更好管控主體功能區各類開發活動，在報國務院批准後列入。

新版負面清單鬆綁審批的事項，包括消防技術服務機構資質、職業技能考核鑒定機構設立、養老機構設立許可、社會福利機構設置許可等。

發改委表示，能短則短，持續推動縮短負面清單長度，進一步放寬市場准入，打破准入門檻，將有效激發市場活力。

新設立的准入措施也被納入。例如「科創板首次公開發行股票註冊」等依法新設的准入措施也納入清單當中。

上海對外經貿大學法學院副教授申海平指出，新版負面清單針對「地方負面清單滿天飛」情形，做出取消各地區自行編製發布的市場准入類負面清單23個，落實「全國一張清單」管理。

其中，納入「地方國家重點生態功能區和農產品主產區」產業准入負面清單（或禁止限制目錄），這將產業結構、政府投資、互聯網、主體功能區等全國性市場准入類管理措施全部涵蓋，確保「一單盡列、單外無單」。

中國宏觀經濟研究院研究員郭麗岩表示，市場准入負面清單制度既是現代市場體系的重要組成部分，也是當前穩投資、穩預期的重要切入點。

中國政法大學民商經濟法學院助理教授任啟明認為，「穩定性」是市場准入負面清單制度的核心要義，2019年版負面清單實現85%以上事項穩定與連續。