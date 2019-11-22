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核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

養老機構等設立許可放開 2019年版負面清單再縮減13%

2019-11-22 20:22聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸2019年《市場准入負面清單》22日公佈，這是全面實施市場准入負面清單制度以來首次年度修訂，國家發展改革委表示，清單之外不得另設門檻和隱性限制，意味將打破市場准入的隱性壁壘，釋放更大的市場活力。

國家發改委、商務部正式印發實施2019年版市場准入負面清單，相比2018年版減少事項20項，縮減比例約13%。

其中擴大開放市場准入事項，包括開放養老機構設立許可、社會福利機構設置許可等措施。此外，此外，增列准入的事項還包括消防技術服務機構資質審批、職業技能考核鑒定機構設立審批等，進一步放寬市場准入。

新版負面清單共列入131事項，其中，禁止准入類五項，許可准入類共126項。負面清單以外，各類市場主體皆可平等進入。

禁止准入類包括國家產業政策明令淘汰和限制的產品、技術、設備及行為，以及禁止違規開展的金融相關經營活動等，特別的是新增了「不符合主體功能區建設要求的各類開發活動」事項，禁止市場進入，行政機關也不予審批。

許可准入類類似台灣的專案審查，涵蓋交通運輸、金融、建築等領域，包括18個國民經濟行業事項105項、《政府核准的投資專案目錄》事項十項、《互聯網市場准入禁止許可目錄》事項七項，以及信用監管等其他事項四項。

主要事項包括食品生產經營和進出口、電力和市政公用領域特定業務、經營電信業務、建設和使用電信網路或使用通信資源等，必須提出申請，由行政機關審查技術標準和許可要求等，再作出是否予以准入的決定。

上海對外經貿大學法學院副教授申海平指出，新版負面清單針對「地方負面清單滿天飛」情形，做出取消各地區自行編制發佈的市場准入類負面清單23個，落實「全國一張清單」管理。

其中，納入「地方國家重點生態功能區和農產品主產區」產業准入負面清單（或禁止限制目錄），這將產業結構、政府投資、互聯網、主體功能區等全國性市場准入類管理措施全部涵蓋，確保確保「一單盡列、單外無單」。

另外，一方面，在清單中首次列出每條措施的主管部門，便於市場主體參考。另一方面，建立全國統一的清單代碼體系，在全國一體化線上政務服務平臺上，每個事項僅有唯一識別代碼。

重慶大學公共管理學院教授陳升指出，長久以來大陸各地行政審批事項並未建立統一編碼，不僅各地審批事項名稱不一，審批的標準尺度、辦理流程也因地而異。但建立全國統一的負面清單編碼體系後，每一項市場准入類審批事項都有唯一的「身份證號」，使清單事項標準化「一目了然、一網通辦」。

新版負面清單上路，國家發改委要求「清單之外不得另設門檻和隱性限制」，下一步將圍繞國家重大戰略，以服務業為重點，進一步放寬市場准入試點，且多措並舉構建開放型經濟體制，推動市場准入門檻不斷放寬，激發各類市場主體特別是民營經濟的活力。

河北省大城陽光老年公寓老人觀看影視節目。圖：新華社
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