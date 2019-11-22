陸製特斯拉Model 3亮相 明年1月交付

2019-11-22 10:35 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /上海即時報導



在取得大陸政府出產與銷售許可後，電動車大廠特斯拉位在上海超級工廠所生產的Model 3，22日在上海各體驗中心亮相，售價為 35.58 萬元（新台幣156.5萬元）。

特斯拉銷售人員表示，目前到店的Model 3只是展示車，並不用於交付，第一批面向用戶的Model 3 交付時間大概在明年 1 月。

將在大陸銷售的 Model 3 有三款車型，分別是Model 3 高性能四輪驅動版、Model 3 長續航四輪驅動版和大陸製 Model 3 標準續航升級版。

以Model3 標準續航升級版為例，根據特斯拉大陸官網發布，續航里程為 460 公里 (NEDC 預估)，每小時從0到100 公里加速時間最快只需 5.6 秒，最高時速為每小時225公里，售價為人民幣 35.58 萬元起。

內裝上，Model 3系列車型取消了傳統汽車具有的儀表板、按鈕和開關，甚至連空調出風口都採用隱藏式設計，所有按鍵整合到15吋的中央觸控螢幕上，螢幕匯集了導航地圖、多媒體、網路和Autopilot自動輔助駕駛設置等功能，重要的駕駛資訊會顯示在螢幕頂端靠近駕駛員一側的位置。

特斯拉上海工廠將在今年12月底前進行量產，特斯拉上個月已正式宣布，大陸製造的Model 3標準續航升級版正式開放預訂。

今年1月破土動工的特斯拉上海超級工廠，投資約20億美元，最初將生產Model 3電動汽車，將與蔚來、小鵬等大陸本土競爭對手，以及寶馬和戴姆勒等全球製造商的電動汽車展開競爭。