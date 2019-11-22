南非航空宣布 取消11/23~12/14往返香港航班

2019-11-22 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



大陸央視新聞報導，南非航空周四（21日）宣布，將從11月23日至12月14日（含）暫停約翰尼斯堡與香港之間的全部航班服務。南非航空稱，這項決定是為了遏制這條航線造成的重大財務損失，最近香港持續的緊張局勢加劇了這一損失。

南非航空首席商務官桑德斯（Philip Saunders）表示，南非航空會集中精力儘早恢復更多區域服務，並更好地利用其所有資源。對於已經預定前往香港機票的乘客，南非航空表示將儘早與乘客取得聯繫並為其重新安排。

報導稱，南非航空原本每周有四個航班往返於約翰尼斯堡與香港。

香港國泰航空也明顯受持續近半年的反送中抗爭影響。國泰航空上周公布10月營運情況，國泰與國泰港龍航空合計載客數274.08萬人次，較前一年同期下跌7.1%，載客率下跌4個百分點至77.6%。今年前十個月，載客量則較去年同期增長0.5%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，10月訪港需求持續疲弱，國泰赴港乘客人次按年下跌35%，跌幅與8月及9月差不多。10月離港客運量下跌13%，跌幅也與前兩個月接近。