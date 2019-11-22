陸管控紡織業廢水 更嚴了

2019-11-22 02:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／台北報導



大陸紡織工業廢水規範未來將更加嚴格，大陸生態環境部日前完成「紡織工業水汙染物排放標準」意見徵求，目前形成法律草案，接下來將進入全國人大立法程序，預計最快明年就會上路，將衝擊紡織業中的染整行業。

整個徵求意見單位涉及多達87家政府部門、行業組織和重點企業，內容主要將化學需氧量（COD）限值定為每公升80毫克，比起日本的每公升120毫克、德國紡織製造和織物整理標準為每公升160毫都還要高。

山東濟南大自然新材料董事長王克璋表示，大陸越來越重視環保，水汙染排放標準勢必會越來越嚴格，先前長江中下游，太湖周邊的染整廠，己經全部取締整改，只有符合環保要求的染整廠才能繼續運轉。

官網在「紡織工業水汙染物排放標準」編制說明曾指出，現行標準部分指標限值以及行業基準排水量過於寬鬆，不利於引導技術進步，有毒有害汙染物及生物毒性風險問題未得到關注。

編制組認為，染整行業是紡織工業的最主要汙染源，染整行業量大面廣，包括退漿、精練、漂白、絲光、染色、印花、整理等多道工序，產生的汙水具有水量大、濃度高、大部分呈鹼性且色澤深的特點，是工業汙水中較難處理的一類汙水，對環境和水資源的安全構成嚴重威脅。尤其山東、江蘇、浙江、內蒙、河北等毛紡大省，毛紡企業汙水及汙染物排放量約占全大陸毛紡企業總量的70%。

東莞台協會法律顧問、出右律師事務所律師蘇家弘則認為，不論屬於何地的台商，都應適時保持對法規的敏感度，以掌握當地政策脈動，例如從2018年廣東省政府決定修正環境保護條例，主要提高罰款的數額，就可以觀察出環保標準有趨嚴的趨勢。