陸企無奈 遷移東南亞

2019-11-22 02:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／台北報導



隨著經濟水準提高、勞動人口比重下降，大陸紡織產業同樣也面臨招工困難、勞動力成本不斷上漲、工業用土地成本攀升等問題，有些無法符合要求的陸企，已遷移到東南亞以降低成本，預計「紡織工業水汙染物排放標準」未來若實施，將影響多地紡織業及相關產業。

紡合實業總經理胡詠欽表示，現在還能留在大陸的台企，基本上都已經是集團化、符合環保法規，而環保設備至少要投入人民幣上億元（約新台幣4.3億元）才能做起來。

胡詠欽指出，相比台企，近幾年遷廠到越南的反倒是陸企較多，「因為勞動力成本、工業用土地成本立即顯現，至於環保，這些陸企會認為以後再說。」

東莞台協會法律顧問、出右律師事務所律師蘇家弘指出，台商向來比陸企紡織廠還要重視環保，因為只要未達到環保要求，一定會被重罰，以2015年7月1日上路的廣東省環境保護條例為例，企業若超標，環保部門可直接限產或停產，情形嚴重者可採取查封或扣押，該條例除了響應大陸於2015年1月1日公布的環境保護法所制訂的地方法規，廣東省可說是重點立法指標地區。

根據大陸紡織工業聯合會今年1月發布的2017/2018「紡織工業發展報告」，目前紡織工業規模以上企業數約為20,187家（含纖維合成製造和紡織機械製造業）。