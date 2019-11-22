小米5G工廠 1秒做一支手機

2019-11-22 02:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



小米集團的5G布局又有新進展，小米集團董事長雷軍昨（21）日表示，小米在北京亦莊打造的5G未來智慧工廠即將建成，預計12月底正式投產，第一期設計產能是100萬支智慧手機。

第一財經日報報導，小米5G未來智慧工廠，主要是研發和生產小米旗艦手機的實驗工廠，工廠將大規模使用自動化產線、5G網路機器人、大數據、雲服務等技術，所以生產效率非常高，預計每分鐘能自動生產60支智慧手機，也就是每秒生產一支手機，效率比傳統工廠提升60%以上。

雷軍昨天出席在北京舉行的首屆世界5G大會，並以「5G賦能萬物智聯，推動數字經濟產業升級」為主題演講提到，明年非常有可能迎來5G市場騰飛，整個行業為5G到來已經做好準備，小米對5G下了很大的決心，將全力推動5G手機研發和推廣。

他表示，整個互聯網發展的方向是5G+AI+IOT構成的下一代超級互聯網。PC互聯網時代連接了10億設備，移動互聯網時代連接了超過50億設備，而IOT將會連接500億量級的連接規模，5G具備低時延高速率廣連接特徵，可以推動更多行業快速發展，尤其智慧家居，4K、8K高清視頻，AR、VR等領域。

雷軍指出，2014年小米開始佈局IOT設備，當時的核心是以手機為核心，連接所有設備，截至目前投資270家公司，形成完善智慧硬體生態鏈和物聯網生態環境。

他認為，5G擁有非常廣泛應用場景，可以帶動大眾消費體驗全面升級，5G與人工智慧、大數據、雲計算、物聯網等技術的深度融合，將會給各行各業帶來新的變化，創造出新應用，新平台和新製造。

對於5G手機，雷軍表示，下個月將發布首款支持SA和NSA雙組網模式的5G手機Redmi K30。小米明年至少發布十款5G手機。

雷軍表示，5G手機時代面臨著巨大的機會與挑戰，目前全球智慧手機產業正在下滑，但明年5G手機將拉動換機潮，讓全球智慧手機產業重回成長。