長沙智造重鎮 格力電器加碼投產

2019-11-22 02:34 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



位於湖南長沙的國家級寧鄉經濟開發區內，格力電器（長沙基地）大型中央空調項目日前正式投產，格力電器冰箱洗衣機生產基地項目同步宣佈開工。

中新社報導，一邊是長沙邁向國家智能製造中心積極構建製造高地，一邊是致力打造家電行業智能化程度最高標桿示範工廠的製造企業。格力電器在長沙連續佈局大項目，無疑成為長沙智能製造產業集聚效應的生動註解。

當天竣工投產的大型中央空調項目正是長沙格力智能製造基地的重頭戲。下線產品是獲得國際領先認證的格力磁懸浮離心式冷水機組。在跨度達420多米的生產車間內，機械手臂與大型機械壓磨具配合有序；工廠配製的空中物流線上，產品輕鬆完成瞬間轉移；總裝分廠自動化智能生產，部件自動組裝……

「目前格力已經實現了家庭智能產品的全覆蓋和全產業鏈自主研發自主製造」。珠海格力電器股份有限公司董事長、總裁董明珠表示，有信心與長沙攜手打造智能家電產業的新高地，讓更多智能家電產品實現「長沙智造」。

格力電器（長沙基地）大型中央空調項目總投資20億元（人民幣，下同），設計佈局生產線6條，主要生產離心機、螺桿機等大型中央空調機組，銷售覆蓋華中、西南、西北等地區；新開工建設的冰箱洗衣機生產基地項目總投資52億元，規劃年產冰箱200萬台、年產洗衣機250萬台。

截至目前，格力電器在寧鄉經開區累計投資已超過60億元。格力長沙基地項目全部達產後，預計可實現營銷收入500億元。

近年來，長沙深耕智能製造。從2015年至今，長沙已成功創建市級智能製造試點示範企業464家，佔全市規模以上工業企業總數的15.9%。其中，獲批國家級智能製造試點示範企業和項目27個，僅次於北京、上海、重慶三個直轄市，排中國內地城市第四位、省會城市第一位。