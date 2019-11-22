長沙智能駕駛城 德國舍弗勒投資

2019-11-22 02:34 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



德國舍弗勒集團的智能駕駛投資項目21日正式落戶位於長沙的湖南湘江新區。雙方將依託長沙產業集群優勢，結合舍弗勒技術專長和研發實力，攜手打造區域內智能駕駛汽車產業生態系統。

中新社報導，舍弗勒集團是全球領先的綜合性汽車和工業產品供應商，是德國工業4.0的主要發起方之一，業務遍及全球50多個國家。

根據協議，舍弗勒將在湖南湘江新區成立一家獨資公司，並設立舍弗勒大中華區第二研發中心暨舍弗勒中國智能駕駛研究院，將旗下應用於智能駕駛的多項先進產品和技術引進長沙，並在當地投入生產。

「這一舉措標誌著，舍弗勒智能駕駛的核心技術和產品在中國從市場推廣進入落地實施階段」。舍弗勒大中華區首席執行官張藝林介紹，新的研發中心將與位於上海的區域研發中心緊密配合，協同開展未來智能駕駛技術研發。

目前，長沙以湖南湘江新區為核心打造的智能網聯汽車產業模式優勢明顯：開通了中國首條智慧公交示範線；啟動了中國首條基於5G+V2X技術，支持L3級及以上自動駕駛與示範應用的智慧高速。

長沙也開通了國內智能化改造範圍最廣、道路類型最全面、安全防護最嚴密的城市開放道路；開發了國內首個智慧共享出行示範項目。347家重點關聯企業相繼落地，產業集聚效應明顯。

長沙市委副書記、市長胡忠雄表示，長沙將充分依託舍弗勒強大的技術優勢和資源配置，吸引更多智能網聯汽車產業上下游優質企業入駐，加快構建長沙智能駕駛產業生態鏈，形成智能網聯汽車領跑優勢，助力長沙打造「智能駕駛之城」。