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平潭拚未來 優質產業蓬勃發展

2019-11-22 02:34聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建平潭至台北、台中、高雄港的客貨運航線，打通了「內陸—平潭—台灣—世界」的物流新通道。今年前三季度，平潭跨境電商保稅出區票數、貨值分別同比增長146%、74%；海運快件件數增長76%。

中新社報導，平潭綜合實驗區黨工委書記陳善光表示，優質產業是福建平潭未來發展的主要根基，物流、文旅、總部經濟、新興產業的發展，都取得明顯的成效。

截至今年10月，在平潭註册的總部經濟已達61家，營業收入突破200億元（人民幣，下同）、增長66%。特別是推動平台型企業從無到有，目前已註册22家、營業收入達43億元，這個新經濟形態還在平潭快速發展中。

與此同時，影視產業也在平潭平穩起步。平潭重點打造利亞灣、台灣風情、電影世界三個主題片區，1.1萬平方米的竹嶼灣影視基地正式投入運營。目前，已有115家影視企業註册落地，其中，碼族部落一期用地288畝，重點導入兩岸多媒體孵化中心、醫療健康產業港、兩岸芯片設計孵化港等六大業態。

陳善光表示，今年前三季度，平潭地區生產總值同比增長9.8%，地方財政收入、出口總值、工業用電量分別增長27.2%、222.8%、51.7%。今年以來，大企業紛紛聚焦平潭。華僑城集團與平潭綜合實驗區正式簽約，在竹嶼灣落地建設大型文旅項目，計劃投資150億元；中冶二十局和福建省建工集團與平潭綜合實驗區簽約，投資南北街歷史文化街區項目，計劃投資84億元；世茂集團計劃整島開發大練島，總投資約80億元；還有不少平潭籍企業家回歸洽談項目，一年來累計簽約104個項目、總投資達565億元，目前已落地66個項目。

陳善光說，平潭規劃總占地9000畝的新興產業園區，重點佈局新一代信息技術、大健康等高新技術及戰略性產業。平潭還推出藍色科技園，重點佈局發展海洋生物、海洋科技和水產品精深加工產業；建設物流產業園，包括保稅倉儲區、冷鏈倉儲區、跨境電商監管中心等，致力于打造聯通上下游的跨境電商綜合型服務基地；實施台灣創業園、對台小貿市場「騰籠換鳥」，逐步將園區打造成兩岸青年創業就業和實習實訓的重要基地。

電商福建

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