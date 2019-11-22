行雲工程 拚4年內通信全球覆蓋

2019-11-22 02:34 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「百萬校友資智回漢．武漢國家航天產業基地」專場活動日前在武漢舉行。當中「行雲工程」產業園項目正式簽約落戶武漢國家航天產業基地。

中新社報導，「行雲工程」承建和運營中國首個天基物聯網項目，計畫在2023年完成構建由80顆低軌通信衛星組成天基物聯網信息服務系統，完成星座組網並大規模推廣應用；徹底解決地面通信的「盲區痛點」，為物聯網通信覆蓋不到的區域，包括空間、海洋、沙漠、森林、無人區等提供數據傳輸等通信，在海洋船舶、集裝箱、工程機械、地災監測等領域提供真正全球通通信保障能力服務。

此前，行雲公司已入駐航天產業港建設衛星測運控中心，此次簽約的項目將在基地建設研發、生產基地。加上此前已落地的「虹雲工程」，航天科工已在基地落地「虹雲工程」、「行雲工程」兩大衛星星座項目。

作為中國首個國家級商業航天產業基地，武漢國家航天產業基地由武漢市新洲區政府聯合華夏幸福基業股份有限公司共同打造，於2016年8月由國家發改委正式批復，定位為國內一流、國際知名的航天產業新城。

目前，武漢國家航天產業基地中火箭產業園（一期）綜合廠房已建設完成，計劃於12月份投入使用；衛星產業園全速建設，計劃2020年投入使用。行雲工程簽約武漢國家航天產業基地後，「兩朵雲」工程的實施，將一定程度補齊武漢在衛星星座領域的短板。