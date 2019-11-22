親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

行雲工程 拚4年內通信全球覆蓋

2019-11-22 02:34聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「百萬校友資智回漢．武漢國家航天產業基地」專場活動日前在武漢舉行。當中「行雲工程」產業園項目正式簽約落戶武漢國家航天產業基地。

中新社報導，「行雲工程」承建和運營中國首個天基物聯網項目，計畫在2023年完成構建由80顆低軌通信衛星組成天基物聯網信息服務系統，完成星座組網並大規模推廣應用；徹底解決地面通信的「盲區痛點」，為物聯網通信覆蓋不到的區域，包括空間、海洋、沙漠、森林、無人區等提供數據傳輸等通信，在海洋船舶、集裝箱、工程機械、地災監測等領域提供真正全球通通信保障能力服務。

此前，行雲公司已入駐航天產業港建設衛星測運控中心，此次簽約的項目將在基地建設研發、生產基地。加上此前已落地的「虹雲工程」，航天科工已在基地落地「虹雲工程」、「行雲工程」兩大衛星星座項目。

作為中國首個國家級商業航天產業基地，武漢國家航天產業基地由武漢市新洲區政府聯合華夏幸福基業股份有限公司共同打造，於2016年8月由國家發改委正式批復，定位為國內一流、國際知名的航天產業新城。

目前，武漢國家航天產業基地中火箭產業園（一期）綜合廠房已建設完成，計劃於12月份投入使用；衛星產業園全速建設，計劃2020年投入使用。行雲工程簽約武漢國家航天產業基地後，「兩朵雲」工程的實施，將一定程度補齊武漢在衛星星座領域的短板。

物聯網星座中火

相關新聞

李克強：有把握實現經濟增長目標

2019-11-21 23:27

陸十月房企獵地 跌破千億人民幣

2019-11-22 02:34

數據曝光 陸二線城市 人口吸力強

2019-11-22 02:34

臨港新片區 7方面48措施搶才

2019-11-22 02:34

陸5G用戶 達87萬戶

2019-11-22 02:34

第100架波音787客機 在陸起飛

2019-11-22 02:34

平潭拚未來 優質產業蓬勃發展

2019-11-22 02:34

長沙智能駕駛城 德國舍弗勒投資

2019-11-22 02:34

長沙智造重鎮 格力電器加碼投產

2019-11-22 02:34

陸管控紡織業廢水 更嚴了

2019-11-22 02:21

小米5G工廠 1秒做一支手機

2019-11-22 02:20

大陸5G用戶已達87萬

2019-11-22 02:20

陸企無奈 遷移東南亞

2019-11-22 02:20

北京釋利多 搶救香港經濟

2019-11-21 23:27

服務業交流 再開大門

2019-11-21 23:27

陸迎第四次消費高峰

2019-11-21 23:27

發改委:產業轉型 消費是關鍵

2019-11-21 23:27

研究顯示：華為為日本創造可觀就業和稅收

2019-11-21 20:58

一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30

超越工商銀行 貴州茅台流通市值躍居A股榜首

2019-11-21 18:38

周小川稱：中國應可盡量避免快速進入負利率時代

2019-11-21 16:59

上海台協籲 明年春節加班機提前三至四周執行

2019-11-21 13:56

陸港簽署修訂CEPA協議 港府：助專業人士拓展大陸市場

2019-11-21 13:22

陸工信部長：5G用戶已達87萬戶

2019-11-21 11:40

人民幣蛋糕？大陸禁用人民幣圖案搞創意

2019-11-21 11:17

上海中小微企業發展 改革有進步

2019-11-21 00:59

江海明珠巡禮／呂四漁場 上天恩賜的聚寶盆

2019-11-21 00:56

江海明珠巡禮／仙漁小鎮 做大冷凍物流商機

2019-11-21 00:55

陸港口大躍進 2035衝世界一流

2019-11-21 00:29

製造業智造轉型 高層次人才齊聚東莞

2019-11-21 00:27

陸中產階級3千多萬戶 北京最多

2019-11-21 00:21

新疆冬博會27日開幕 400多項活動

2019-11-21 00:21

人行變相降息 減輕購屋貸款成本

2019-11-20 23:05

陸服務業職工 五年增近30％

2019-11-20 23:05

台灣保健聯盟協會 上海成立辦事處並揭牌

2019-11-20 22:59

東旭光電爆人民幣20億元債券違約 旗下紛紛停牌

2019-11-20 21:35

商務部新設「自貿區港建設協調司」推進自貿區建設

2019-11-20 21:24

12萬家台港澳企業 為大陸創造上千萬個就業機會

2019-11-20 18:36

大陸宣布 終止對台灣進口甲乙酮課徵反傾銷稅

2019-11-20 18:35
看更多

熱門文章

廣州飛紐約…老人搭機尿不出 醫師用嘴吸

2019-11-21 13:56

美國眾議院幾乎一致通過香港法案 誰投下孤獨的反對票？

2019-11-21 07:50

香港理工大學副校長應示威者要求 打掃餐廳廚房

2019-11-21 15:45

國會火速通過！香港法案送白宮 待川普簽署

2019-11-21 06:30

香港理大仍有近百示威者 多人情緒崩潰

2019-11-21 14:03

千餘名陸籍師生十問港中大校方 何以淪為「暴大」？

2019-11-21 09:30

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」

2019-11-21 10:47

父親去世留2大箱遺產 他開心打開卻氣炸

2019-11-21 14:59

理大情況差到難以想像 有人腹瀉發燒

2019-11-21 09:51

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2019-11-21 16:23

理大學生會稱近60人仍留守 所有人進出校園需登記

2019-11-21 13:38

影／把蟑螂送上3萬公尺太空 最後結果讓他「意外」

2019-11-21 09:35

理大急救員撤離 醫透露「衛生比中大差」怕引瘟疫

2019-11-21 09:48

一鼓作氣對台動武？顏擇雅：會為中國帶來過多動亂因素

2019-11-21 10:28

示威者留守理大 城大校長郭位現身尋人

2019-11-21 16:47

卜睿哲：我們可能正在見證香港特殊地位的終結

2019-11-21 11:49

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

2019-11-21 11:00

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30

離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18

國台辦批賴清德 企圖炒作升高兩岸對立

2019-11-21 10:29

紀曉波爆賭場虧損負債56億 女友吳佩慈豪宅也拿來抵押

2019-11-21 17:00

休班港警遇襲 臉部遭刀械割傷

2019-11-21 10:10

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

2019-11-21 22:05

王岐山：大陸仍面臨非常嚴峻的內外挑戰

2019-11-21 11:40

一艘台籍貨船閩江口水域沉沒 2台灣船員失蹤

2019-11-21 10:41

美學者：中共鐵腕治新疆 重蹈毛澤東時代覆轍

2019-11-21 05:00

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07

王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36

王毅斥美國政要抹黑中國幾乎達瘋狂程度

2019-11-21 14:33

反送中無辜傷亡者…「救李伯 撐羅伯」8小時募200萬善款

2019-11-21 13:05

有錢可胡作非為？王丹：中共政權不知西方國家仍有底線

2019-11-21 10:47

遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

2019-11-21 21:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top