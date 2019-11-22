第100架波音787客機 在陸起飛

2019-11-22 02:34 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



美國波音公司20日在西雅圖向中國用戶交付第100架波音787型夢想客機。

新華社報導，在當天的交付儀式上，波音向總部位於上海的吉祥航空公司交付了一架波音787-9型客機，該客機機頭噴塗有「中國第100架787」的紀念標誌。

787型客機是一款能執飛遠程航線的中型客機。波音公司負責民用航空市場中國區銷售的副總裁高思翔表示，此次交付是波音與中國民航業合作夥伴關係發展的又一個里程碑。

波音表示，中國是波音的重要市場，中國航空製造業也參與了包括787在內的所有波音在產機型的生產。

目前全球超過一萬架波音飛機使用了中國製造的零部件和組件。