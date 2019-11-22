臨港新片區 7方面48措施搶才

2019-11-22 02:34 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（以下簡稱臨港新片區）揭牌3個月之際，臨港新片區管委會日前發布《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區支持人才發展若干措施》（以下簡稱「若干措施」）。

中新社報導，官方表示，「若干措施」圍繞加大國內人才引進、促進海外人才引進、加強人才住房保障、實施人才專項獎勵、加大人才培養培育力度、集聚人力資源服務機構、優化人才服務環境等7大方面內容，提出48條措施，以促進臨港新片區人才集聚，推動人員自由執業，實現各類人才在新片區各展其才、各盡其用，打造創新活力迸發的海內外人才高地。

臨港新片區將進一步提升對海外人才的吸引力。當日發布的「若干措施」中，促進海外人才引進相關措施共有16條之多。

在促進海外人才引進方面，臨港新片區提出將實施海外高層次人才個稅稅賦差額補貼、境外人才可參加職業資格考試、境外人才備案後可在新片區執業、鼓勵在讀外籍留學生兼職創業、鼓勵留學人員和海外人才創業、鼓勵優秀外籍畢業生直接在新片區工作、實施緊缺急需留學類項目直通車制度、提高入外籍留學回國人員工作生活便利、提高高科技領域外國人才以及外國技能型人才和符合產業發展方向的外國人才及創新創業外國人才工作許可便利、實施科研創新領軍人才及團隊辦理工作許可綠色通道、推薦納入「上海科技創新職業清單」、外國人工作許可和外國人才簽證加分、建立境外人才工作和創業綠色通道等。

在加大國內人才引進方面，「若干措施」亦提出8方面優惠政策，包括對新片區工作並居住的各類人才實施居住證專項加分、縮短「居轉戶」年限等。

據中國官方提出的總體方案，未來臨港新片區要實現「五大自由」，即：投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由。其中，「人員從業自由」尤其令人期待，此間官方在此領域接連有所突破。

中國公安部與上海市政府還簽署「公安部 上海市人民政府建立健全移民與出入境管理服務機制 推進實現上海高水平開放合作備忘錄」。備忘錄內容包含對上海自貿區臨港新片區引進的外籍人才提供辦理長期居留和永久居留便利，在上海試點辦理口岸電子簽證。上海引進的國際公認傑出成就的外國人，可直接申請永久居留等一系列「先行先試」的移民管理政策措施。