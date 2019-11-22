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數據曝光 陸二線城市 人口吸力強

2019-11-22 02:34聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

京東數科日前發布了一份基於大數據的人口流動研究報告。該報告根據京東賬戶收貨地址的變遷，來觀察人口流動的情況。

中新社報導，京東數科首席經濟學家沈建光表示，在此份研究報告中，作為一線城市的「北上廣深」的人口流動呈現出三種模式。首先是廣州模式，數據顯示，遷入廣州的人口主要來源於廣東省內。除了北京這個人口遷入第一大來源地外，廣州排名前十的人口遷入來源地均為廣東省內的城市，這顯示廣州發展對廣東省的強輻射效果。

上海深圳的模式有些類似。沈建光說，研究發現，兩地遷入人口來源地既有北京這樣的一線城市，也有重慶、成都等二線城市，還有周邊都市圈的一些城市，這顯示上海和深圳的發展對周邊以及全國有著較為均衡的輻射效果。

第三種模式是北京。沈建光說，從數據上看，北京與上海、廣州和深圳的人口交互特別密切。但除了天津和廊坊，並沒有太多的周邊城市成為北京人口遷入來源地。這說明北京發展與周邊都市圈聯繫的緊密度還有待進一步提升。也彰顯建設雄安新區的重要意義。

在二線城市方面，報告指出，近年來，二線城市及其形成的都市圈在中國新型城鎮化建設中發揮了不可替代的作用。數據顯示，杭州、成都、重慶、長沙等二線城市人口流入強勁；成都、青島等部分二線城市表現出很強的都市圈效應和對周邊城市的輻射能力。

北京上海深圳

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