親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸十月房企獵地 跌破千億人民幣

2019-11-22 02:34聯合報 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸多個城市的房地產市場「量升價縮」，圖為山西省太原市一處建設中的房地產項目。 ...
大陸多個城市的房地產市場「量升價縮」，圖為山西省太原市一處建設中的房地產項目。 中新社
分享
大陸房地產企業獵地趨勢收縮，10月房價下跌的城市數量也增加。Wind數據顯示，10月房企獵地總價不足人民幣千億元，10月每平方公尺人民幣8,450元（約每坪新台幣13萬元）的均價跌至今年內最低。

中新經緯報導，交通銀行金融研究中心研究員夏丹指出，10月房價延續年中以來平穩下行的態勢。主要是5月起行業融資政策收緊帶來的效果。在資金受限的客觀條件下，更多房企選擇以價換量的促銷，此趨勢將持續至年底。

房市「金九銀十」光環不再，大陸房價壓力減弱。Wind數據顯示，10月房企獵地194宗，總面積為1,085萬平方公尺，獵地總價不足千億元，僅人民幣917.71億元。此外，按辦公樓地價計算，10月每平方公尺人民幣3,737元的價格也已創下年內最低記錄。

至於大陸房企情況，中國指數研究院的數據顯示，10月綠地控股、碧桂園和萬科獵地面積位居前三。其中，綠地控股以377萬平方公尺的獵地面積排第一，碧桂園和萬科分別以305萬平方公尺、204萬平方公尺的獵地面積尾隨其後。

「房市降溫，企業庫存壓力比較大，企業資金面沒那麼好，這些都會導致企業獵地成本不會太高，不會像以前那樣高溢價，地價下降正說明了市場的反應、投資者的反應。」易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說。

經濟參考網報導，嚴躍進指出，房企獵地近期保持收縮，但後續房企獵地仍有擴張機會。地價下降使得當前房價定價不會太強勢，未來，地價在房價中比重減小，也使得房價難以上漲。若地價再下降，有些年底業績完成不錯的開發商就會考慮積極獵地，進行補庫存的操作。

在房企獵地持續收縮的同時，10月房價下跌的城市數量也增加。據大陸國家統計上周發布的數據顯示，10月70大中城市有17城新建商品住宅價格月比下滑，9月為12城，10月增五城市；二手住宅價格方面，70個大中城市二手住宅價跌城市由9月的28城增至35城。

人民幣房地產

相關新聞

李克強：有把握實現經濟增長目標

2019-11-21 23:27

數據曝光 陸二線城市 人口吸力強

2019-11-22 02:34

臨港新片區 7方面48措施搶才

2019-11-22 02:34

陸5G用戶 達87萬戶

2019-11-22 02:34

第100架波音787客機 在陸起飛

2019-11-22 02:34

行雲工程 拚4年內通信全球覆蓋

2019-11-22 02:34

平潭拚未來 優質產業蓬勃發展

2019-11-22 02:34

長沙智能駕駛城 德國舍弗勒投資

2019-11-22 02:34

長沙智造重鎮 格力電器加碼投產

2019-11-22 02:34

陸管控紡織業廢水 更嚴了

2019-11-22 02:21

小米5G工廠 1秒做一支手機

2019-11-22 02:20

大陸5G用戶已達87萬

2019-11-22 02:20

陸企無奈 遷移東南亞

2019-11-22 02:20

北京釋利多 搶救香港經濟

2019-11-21 23:27

服務業交流 再開大門

2019-11-21 23:27

陸迎第四次消費高峰

2019-11-21 23:27

發改委:產業轉型 消費是關鍵

2019-11-21 23:27

研究顯示：華為為日本創造可觀就業和稅收

2019-11-21 20:58

一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30

超越工商銀行 貴州茅台流通市值躍居A股榜首

2019-11-21 18:38

周小川稱：中國應可盡量避免快速進入負利率時代

2019-11-21 16:59

上海台協籲 明年春節加班機提前三至四周執行

2019-11-21 13:56

陸港簽署修訂CEPA協議 港府：助專業人士拓展大陸市場

2019-11-21 13:22

陸工信部長：5G用戶已達87萬戶

2019-11-21 11:40

人民幣蛋糕？大陸禁用人民幣圖案搞創意

2019-11-21 11:17

上海中小微企業發展 改革有進步

2019-11-21 00:59

江海明珠巡禮／呂四漁場 上天恩賜的聚寶盆

2019-11-21 00:56

江海明珠巡禮／仙漁小鎮 做大冷凍物流商機

2019-11-21 00:55

陸港口大躍進 2035衝世界一流

2019-11-21 00:29

製造業智造轉型 高層次人才齊聚東莞

2019-11-21 00:27

陸中產階級3千多萬戶 北京最多

2019-11-21 00:21

新疆冬博會27日開幕 400多項活動

2019-11-21 00:21

人行變相降息 減輕購屋貸款成本

2019-11-20 23:05

陸服務業職工 五年增近30％

2019-11-20 23:05

台灣保健聯盟協會 上海成立辦事處並揭牌

2019-11-20 22:59

東旭光電爆人民幣20億元債券違約 旗下紛紛停牌

2019-11-20 21:35

商務部新設「自貿區港建設協調司」推進自貿區建設

2019-11-20 21:24

12萬家台港澳企業 為大陸創造上千萬個就業機會

2019-11-20 18:36

大陸宣布 終止對台灣進口甲乙酮課徵反傾銷稅

2019-11-20 18:35
看更多

熱門文章

廣州飛紐約…老人搭機尿不出 醫師用嘴吸

2019-11-21 13:56

美國眾議院幾乎一致通過香港法案 誰投下孤獨的反對票？

2019-11-21 07:50

香港理工大學副校長應示威者要求 打掃餐廳廚房

2019-11-21 15:45

國會火速通過！香港法案送白宮 待川普簽署

2019-11-21 06:30

香港理大仍有近百示威者 多人情緒崩潰

2019-11-21 14:03

千餘名陸籍師生十問港中大校方 何以淪為「暴大」？

2019-11-21 09:30

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」

2019-11-21 10:47

父親去世留2大箱遺產 他開心打開卻氣炸

2019-11-21 14:59

理大情況差到難以想像 有人腹瀉發燒

2019-11-21 09:51

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2019-11-21 16:23

理大學生會稱近60人仍留守 所有人進出校園需登記

2019-11-21 13:38

影／把蟑螂送上3萬公尺太空 最後結果讓他「意外」

2019-11-21 09:35

理大急救員撤離 醫透露「衛生比中大差」怕引瘟疫

2019-11-21 09:48

一鼓作氣對台動武？顏擇雅：會為中國帶來過多動亂因素

2019-11-21 10:28

示威者留守理大 城大校長郭位現身尋人

2019-11-21 16:47

卜睿哲：我們可能正在見證香港特殊地位的終結

2019-11-21 11:49

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

2019-11-21 11:00

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30

離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18

國台辦批賴清德 企圖炒作升高兩岸對立

2019-11-21 10:29

紀曉波爆賭場虧損負債56億 女友吳佩慈豪宅也拿來抵押

2019-11-21 17:00

休班港警遇襲 臉部遭刀械割傷

2019-11-21 10:10

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

2019-11-21 22:05

王岐山：大陸仍面臨非常嚴峻的內外挑戰

2019-11-21 11:40

一艘台籍貨船閩江口水域沉沒 2台灣船員失蹤

2019-11-21 10:41

美學者：中共鐵腕治新疆 重蹈毛澤東時代覆轍

2019-11-21 05:00

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07

王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36

王毅斥美國政要抹黑中國幾乎達瘋狂程度

2019-11-21 14:33

反送中無辜傷亡者…「救李伯 撐羅伯」8小時募200萬善款

2019-11-21 13:05

有錢可胡作非為？王丹：中共政權不知西方國家仍有底線

2019-11-21 10:47

遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

2019-11-21 21:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top