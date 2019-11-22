陸十月房企獵地 跌破千億人民幣

2019-11-22 02:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸多個城市的房地產市場「量升價縮」，圖為山西省太原市一處建設中的房地產項目。 中新社 分享 facebook 大陸房地產企業獵地趨勢收縮，10月房價下跌的城市數量也增加。Wind數據顯示，10月房企獵地總價不足人民幣千億元，10月每平方公尺人民幣8,450元（約每坪新台幣13萬元）的均價跌至今年內最低。

中新經緯報導，交通銀行金融研究中心研究員夏丹指出，10月房價延續年中以來平穩下行的態勢。主要是5月起行業融資政策收緊帶來的效果。在資金受限的客觀條件下，更多房企選擇以價換量的促銷，此趨勢將持續至年底。

房市「金九銀十」光環不再，大陸房價壓力減弱。Wind數據顯示，10月房企獵地194宗，總面積為1,085萬平方公尺，獵地總價不足千億元，僅人民幣917.71億元。此外，按辦公樓地價計算，10月每平方公尺人民幣3,737元的價格也已創下年內最低記錄。

至於大陸房企情況，中國指數研究院的數據顯示，10月綠地控股、碧桂園和萬科獵地面積位居前三。其中，綠地控股以377萬平方公尺的獵地面積排第一，碧桂園和萬科分別以305萬平方公尺、204萬平方公尺的獵地面積尾隨其後。

「房市降溫，企業庫存壓力比較大，企業資金面沒那麼好，這些都會導致企業獵地成本不會太高，不會像以前那樣高溢價，地價下降正說明了市場的反應、投資者的反應。」易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說。

經濟參考網報導，嚴躍進指出，房企獵地近期保持收縮，但後續房企獵地仍有擴張機會。地價下降使得當前房價定價不會太強勢，未來，地價在房價中比重減小，也使得房價難以上漲。若地價再下降，有些年底業績完成不錯的開發商就會考慮積極獵地，進行補庫存的操作。

在房企獵地持續收縮的同時，10月房價下跌的城市數量也增加。據大陸國家統計上周發布的數據顯示，10月70大中城市有17城新建商品住宅價格月比下滑，9月為12城，10月增五城市；二手住宅價格方面，70個大中城市二手住宅價跌城市由9月的28城增至35城。