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一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

胡潤研究院今（21）日發佈《2019胡潤套現企業家30強》，榜單統計今年9月各上榜企業家的套現金額，令人矚目的是，位元列胡潤百富榜「首富」的阿里巴巴創辦人馬雲，從去年7月至今減持美股上市的阿里巴巴部分股權，總共套現了人民幣40億元。

快科技報導，10月退休交棒的馬雲，在11月初的雲鋒基金全球投資者大會上說出「我不喜歡錢」。

馬雲認為以前就對賺錢沒興趣，現在更沒興趣。至於什麼是樂趣，馬雲表示只要你做自己覺得開心，有意義的事情，然後和一批人一起把這件事情做好，這樣才會有樂趣。

胡潤統計，從去年7月至今，馬雲家族減持美股上市公司阿里巴巴的部分股權，總共套現了人民幣40億元。

統計還發現，2019胡潤套現企業家30強上榜企業家過去一年共套現人民幣918.5億，較2018年增加10%，是歷年來套現金額最高的一年。

其中，位列榜單第一的套現大戶是華夏幸福董事長王文學，過去一年套現人民幣131億；另外，恒大董事長許家印和碧桂園聯席主席楊惠妍過去一年分別從恒大、碧桂園獲得人民幣115億元和89億元的分紅，位列榜單第二、第三位。

總計套限大戶以房地產行業最多，占37%。

阿里巴巴集團創始人馬雲。圖／美聯社
阿里巴巴集團創始人馬雲。圖／美聯社
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