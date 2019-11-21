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因應老齡化 大陸運用區塊鏈推動養老「時間銀行」

2019-11-21 14:08聯合報 記者林則宏／即時報導

打開支付寶，搜索「時間銀行」，在看到一對70多歲的空巢老人發送的送餐需求後，南京「95後」志願者王紹康立刻點擊「接單」，很快就把熱乎乎的飯菜從南京市桃園居社區福惠老年人服務中心送到老人家裡。王紹康此次「助老服務」積累的0.5小時志願時間，將被區塊鏈技術永久記錄，未來並可望實現跨機構、跨區域通兌。

新華社報導，本月20日起，愈來愈多像王紹康一樣的南京建鄴區市民，註冊成為「時間銀行」志願者後，將可在支付寶下單、接單、存儲公益時間、兌換養老服務，且整個流程都將被記錄在區塊鏈上，確保「兌換」長期有效。南京建鄴區也成為大陸第一個將「時間銀行」放到區塊鏈的地區。

報導稱，截至2018年底，中國60周歲及以上人口約2.49億人，佔總人口的17.9%，養老服務人力缺口逐年拉大，「時間銀行」養老服務模式因此應運而生。

志願者為老年人提供養老服務後，公益時間可存入「銀行」，未來可兌換相同時長的養老服務。由於給予參與者一種來自未來的激勵，「時間銀行」極大提高了助老熱情，並已在中國多個地區試行。

在前期局部試驗的基礎上，南京市2019年起開始在全市推行「時間銀行」。目前南京全市「時間銀行」的註冊志願者已達2.6萬人。

但「時間銀行」在推動過程中也面臨著一些挑戰。例如：時間存儲和兌換的周期長，經手機構多，容易在記錄過程中發生錯誤甚至遺失；志願者日後若離開南京，數據要如何在多地流轉、通兌等。

為解決這些問題，大陸科技企業螞蟻金服與浩鯨科技合作，以螞蟻區塊鏈為技術基礎打造出「時間銀行」產品方案。螞蟻金服區塊鏈工程師吳方表示，應用區塊鏈技術可確保「時間」資產的存儲和兌換公開透明，不會被篡改，數據將被永久記錄在鏈，不會產生數據糾紛。

「如果以後各地的『時間銀行』都能上鏈，利用智能合約寫好兌換比例，還可跨機構、跨區域通兌。」吳方說，比如志願者20歲時在南京積累的服務時間，70歲回到東北老家後還可兌取，也不用擔心數據的安全性和準確性。

新華社指出，目前大陸已經將區塊鏈應用在跨境商品溯源、電商「賣家秀」存證、公益捐贈、小微企業融資等多個場景，不僅解決一些民生難題，也有助於建立商業與社會信任。

大陸積極探索運用各種新作法因應社會快速老齡化。（新華社）
大陸積極探索運用各種新作法因應社會快速老齡化。（新華社）
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區塊鏈技術老年人電商

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