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上海台協籲 明年春節加班機提前三至四周執行

2019-11-21 13:56聯合報 特派記者林宸誼/上海即時報導

對於政府尚未批准延長兩岸春節加班機時間，上海市台協會長張簡珍20日表示，以上海的情況來看，按慣例運能是不足的，希望政府能聽進台商的聲音，將加班機執行期間，從提前兩周，延長至三至四周，讓大家能回家投票、團聚。

上海台協常務副會長兼新聞發言人李崇章也表示，從9月起就接到有閔行區50、60名台商會員反映返鄉機票不好買，畢竟賺錢存錢不太容易，而且很多來這裡都是打工族，都希望能夠能省一點就是一點，所以大家都希望能早點買到機票，因為越早的班次越便宜，越後面就越貴。

李崇章指出，像去年是提前兩個多禮拜開加班機，但事實上從目前來看是遠遠不夠，不能滿足大家的需要，所以台協主張是希望能夠提前三個禮拜到四個禮拜，台協也期望航班能盡量由大飛機執飛，因為大飛機、小飛機的運力差了一倍。

李崇章表示，在他的印象中，加班機是逐年開放，許多人來大陸就業、學習，到了過年，大家都想返鄉跟家人團聚，應該從人文的角度出發，既然老百姓有這樣的心聲，政府就應該順應民情。

針對外界傳言，政府是擔心台商回台投票，所以不願延長春節加班機時間，張簡珍指出，台商是來自台灣，每一個台商都只是想回去盡自己的投票責任，選擇想要的候選人。

李崇章也指出，台灣是一直講民主跟自由的地方，台商都很希望透過自己的選票去表達自己的意願，所以大家想回去投票意願是非常強烈。的意願，所以大家想回去投票意願是非常強烈。

上海台協會長張簡珍。特派記者林宸誼/攝影
上海台協會長張簡珍。特派記者林宸誼/攝影
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上海台協常務副會長兼新聞發言人李崇章。特派記者林宸誼/攝影
上海台協常務副會長兼新聞發言人李崇章。特派記者林宸誼/攝影
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台商加班投票

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