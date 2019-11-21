陸港簽署修訂CEPA協議 港府：助專業人士拓展大陸市場

2019-11-21 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



香港特區政府今（21）日與大陸簽署修訂CEPA協議，將於明年6月生效。港府財政司司長陳茂波表示，這次CEPA協議聚焦服務貿易，加強與大陸合作，為香港帶來更大商機。

綜合港媒報導，陳茂波表示，港府會落實CEPA協議，協議在很多副領域都增加開放措施，涵蓋香港的優勢產業，包括金融、法律、電視電影、旅遊服務等，開放措施包括取消或放寬公司的股權比例、資本要求、業務範圍等限制，也放寬香港專業人士到大陸提供服務的要求，讓香港服務提供者和專業人士更容易在大陸開公司和發展業務，相信可以幫助香港的專業人士到大陸發展，拓展市場。

陳茂波指出，部分有前瞻性的措施是以先行先試，在廣東省或大灣區內實施，相信措施有效落實，能加快推動大灣區實現服務貿易自由化。

他還表示，修訂協議體現大陸和香港無懼風浪，堅定推動市場開放和自由貿易的決心。

出席簽署儀式的大陸商務部副部長王炳南在致辭時表示，修訂協議疏理2015年相關協議簽署後，在大陸的服務貿易領域最新開放措施，並結合香港業界訴求，在金融、法律等多個領域取消或降低服務提供者的准入門檻、擴大相關人才資格互認範圍，為香港相關人士在大陸執業創造便利條件。