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人民幣蛋糕？大陸禁用人民幣圖案搞創意

2019-11-21 11:17聯合報 記者林則宏／即時報導

人民幣圖案的蛋糕、冥紙，將人民幣卷成鮮花形狀做成「有錢花」，過去大陸不少人喜歡以人民幣為概念搞創意，但現在通通不行了。中國人民銀行（大陸央行）發布的「人民幣圖樣使用管理辦法」11月15日起施行，明確禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣。

人民日報海外版報導，在蛋糕表面鋪上幾張用糯米紙仿製的人民幣，裡面還塞了幾張真人民幣的人民幣蛋糕，用人民幣包裹玫瑰花的人民幣玫瑰花束，還有「土豪書簽」、「人民幣錢包」、「人民幣枕頭等」各類人民幣禮品，過去在大陸曾紅極一時。

曾收過朋友送的人民幣蛋糕的北京男孩小高就說，「我們覺得這種蛋糕很有新意、好玩，既驚喜還開了眼界。」

然而，這些商品都已涉嫌違反「人民幣管理條例」。該管理條例第26條明確規定，禁止損害人民幣的行為：製作、仿製、買賣人民幣圖樣；未經中國人民銀行批准，在宣傳品、出版物或者其他商品上使用人民幣圖樣。另，「中國人民銀行法」等法律法規也對人民幣管理有具體規定。

今年10月25日，人行官網又公告，為進一步規範人民幣圖樣使用行為，維護人民幣信譽和流通秩序，根據「中國人民銀行法」和「人民幣管理條例」等法律法規，制定發布「人民幣圖樣使用管理辦法」。

新管理辦法規定，使用人民幣圖樣實行屬地管理、一事一批，禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣。違者將由中國人民銀行或其分支機搆予以警告，並處人民幣5,000元以上3萬元以下罰款。

這類以人民幣圖案製做的創意商品，在大陸都已被禁止。（網路照片）
這類以人民幣圖案製做的創意商品，在大陸都已被禁止。（網路照片）
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人民幣中國人民銀行

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