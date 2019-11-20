台灣保健聯盟協會 上海成立辦事處並揭牌

2019-11-20 22:59 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ／上海即時報導



搭建海峽兩岸的大健康產業平台，深化兩岸健康相關產業的互動，台灣保健聯盟協會於20日在上海成立辦事處並揭牌，為海峽兩岸醫療保健產業在大健康產業與全民健康福祉的深度合作、以及台灣保健產業進入大陸市場，邁入了新的里程碑。

此次台灣保健聯盟協會的辦事處，選在位於上海市中心的大漢酵素大陸運營總部，包括上海向陽公益基金會理事長汪致重、兩岸企業家峰會副秘書長暨台灣保健聯盟協會理事長林坤銘、上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李崇章、台灣保健協會副理事長暨大漢酵素總經理黃煒等人均出席。

台灣保健聯盟協會成立於2012年，會員涵蓋上百間台灣知名品牌企業，均為業界執牛耳的領導品牌與優質製造廠，其中更包含大漢酵素、佳格食品、利統生技、肽湛生技、朗齊生醫、智順科技、國際引藻、光璧企業等馳名於海峽兩岸與國際的品牌。

台灣保健聯盟協會除了致力於連結海峽兩岸健康保健相關企業的合作與互動外，更為了細緻化合作的深度，將旗下的會員企業分成了六大類，分別是生物醫學研發企業、生物科技生產企業、營養補充食品類企業、一般食品類企業、保健器械類生產企業、保健諮詢服務類企業，透過細化的分類，更精準的對接大陸與台灣企業的互動與合作，達成服務細緻化、合作精准化、效益最大化的目標。