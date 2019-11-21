新疆冬博會27日開幕 400多項活動

2019-11-21 00:21 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第14屆新疆冬季旅遊產業交易博覽會（簡稱冬博會）19日舉行，會上指出，2019年11月至2020年3月，新疆將舉辦120項冰雪體育活動、319項民眾性文化旅遊活動，進一步帶動新疆冰雪旅遊發展，全面開展今冬明春旅遊，達到全民參與、歡樂共享冬春季旅遊盛宴的目的。

中新社報導，冬博會開幕式將於11月27日在阿勒泰舉行。同期，新疆各地將全面開啟冬季旅遊的大幕。

新疆文化和旅遊廳黨組成員、副廳長古麗．阿不力木說，隨著冬博會持續舉辦，會展規模、內容和人數逐年擴展，影響力也不斷擴大。

2006年前，新疆冬季旅遊人數僅為90餘萬人次，經過十餘年持續打造和發展，2018年年底該數字上升到3000萬人次以上。

據介紹，本屆冬博會主體活動仍然在阿勒泰、烏魯木齊兩地分別舉辦，主要是為了持續打造以阿勒泰、烏魯木齊兩地為龍頭的冰雪旅遊目的地，培育新疆冬季旅遊品牌，提升新疆冰雪旅遊的知名度和影響力。

烏魯木齊市人民政府副秘書長劉軍稱，烏魯木齊有近半年的漫長冬季，冰雪資源豐富，是全國十佳冰雪旅遊城市，也是全世界最適合開展冰雪旅遊的地區之一。今年組織60項以「旅遊+樂雪+文化+美食+博覽」為主題的冬季活動，以滿足民眾的冬季旅遊需求。

古麗．阿不力木說，近年來，新疆冬季冰雪旅遊活動呈現出內容豐富、業態形式多樣、參與性強等特點，這將對加快推動新疆冬季旅遊市場主體的培育、完善景區配套服務功能，豐富旅遊產品供給，促進冬季旅遊發展等方面產生積極的影響。

地處中國西北的新疆，有著冰雪旅遊的良好自然條件，每年11月後，潔白的雪花覆蓋天山南北，一直持續到來年的4月左右。