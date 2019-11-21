陸中產階級3千多萬戶 北京最多

2019-11-21 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



11月19日，胡潤研究院報告指出，截至2018年8月，中國大陸中產家庭數量已達3320萬戶，其中新中產1000萬戶以上。北京是擁有最多中產家庭的城市，其次是上海。北京、廣東和上海這三個省市的中產家庭數量共占全國（除港澳台）的50%。

據胡潤研究院發布「2019胡潤財富報告」，其中顯示，目前大中華區擁有600萬人民幣資產、千萬人民幣資產、億元人民幣資產和3000萬美金資產的家庭數量和地域分布情況，包括中國大陸和香港、澳門、台灣。這是胡潤研究院連續第11年發布「胡潤財富報告」。

據深圳商報報導，按區域來看，華東地區的中產家庭規模最大，占全國四成以上，達1489萬戶。

報告中的「中產家庭」標準是資產300萬元人民幣。 「富裕家庭」是指600萬人民幣資產家庭，「高淨值家庭」是指千萬人民幣資產家庭，「超高淨值家庭」為億元人民幣資產家庭，「國際超高淨值家庭」為3000萬美金資產家庭。

大中華區擁有600萬資產的「富裕家庭」總財富達128兆元，是大中華區全年GDP的1.3倍，其中，中國內地占八成。在這128兆中，擁有億元人民幣資產的「超高淨值家庭」總財富為77兆元，占比60%；擁有3000萬美金資產的「國際超高淨值家庭」總財富為72兆元，占比56%。

與此同時，截至2018年12月31日，大中華區擁有600萬元資產的「富裕家庭」數量已經達到494萬戶，比上年增加6萬戶，增長率為1.2%，其中擁有600萬元可投資資產的「富裕家庭」數量達到178萬戶；擁有千萬元資產的「高淨值家庭」數量達到198萬戶，比上年減少3萬戶，降幅1.5%，其中擁有千萬元可投資資產的「高淨值家庭」達到106萬戶。

擁有億元資產的「超高淨值家庭」數量達到12.7萬戶，比上年減少6000戶，降幅4.5%，其中擁有億元可投資資產的「超高淨值家庭」數量達到7.5萬戶；擁有3000萬美金的「國際超高淨值家庭」數量達到8.4萬戶，比上年減少4800戶，降幅5.4%，其中擁有3000萬美金可投資資產的「國際超高淨值家庭」數量達到5.3萬戶。

從地區分布看來，報告顯示，無論是按600萬元資產「富裕家庭」、千萬元資產「高淨值家庭」、億元資產「超高淨值家庭」還是3000萬美金「國際超高淨值家庭」劃分，北京都是擁有最多的地區，其次為廣東，上海第三。

值得留意的是，大中華區千萬元資產「高淨值家庭」比上年減少1.5%至198萬戶，5年來首次減少。億元資產「超高淨值家庭」也比上年減少4.5%至12.7萬戶。說明近年大陸經濟下行對「高淨值」以上的家庭造成影響。