陸港口大躍進 2035衝世界一流

2019-11-21 00:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸交通運輸部表示，到2035年，中國港口發展水平整體躍升，主要港口總體達到世界一流水平，若干樞紐港口建成世界一流港口，引領全球港口綠色發展、智慧發展。

中新社報導，交通運輸部聯合中國國家發展改革委等八部門已印發「關於建設世界一流港口的指導意見」，針對提升港口綜合服務能力、加快綠色港口建設、加快智慧港口建設等六方面布置19項重點任務。

「意見」明確，到2025年，世界一流港口建設取得重要進展，主要港口綠色、智慧、安全發展實現重大突破，地區性重要港口和一般港口專業化、規模化水平明顯提升。

到2035年，港口發展水平整體躍升，主要港口總體達到世界一流水平，若干個樞紐港口建成世界一流港口，引領全球港口綠色發展、智慧發展。

交通運輸部表示，「意見」以推進多式聯運為例，要求到2025年，集裝箱、乾散貨重要港區鐵路進港率達到60%以上，礦石、煤炭等大宗貨物主要由鐵路或水路集疏運；到2035年，重要港區基本實現鐵路進港全覆蓋，港口集裝箱鐵水聯運比率顯著提升。

在推進港口治理體系現代化方面，將建立港口發展指標體系，從安全便捷、智慧綠色、經濟高效、支撐有力、世界先進等五個方面設立了16項指標，發揮指揮棒作用。