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製造業智造轉型 高層次人才齊聚東莞

2019-11-21 00:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019東莞高層次人才活動周20日在廣東東莞開幕。來自美國、德國、法國、澳大利亞、白俄羅斯、香港等國家和地區的高層次人才齊聚東莞，為東莞製造產業向「智造」方向的轉型提供人才支撐。

中社報導，本次活動周期間將舉行高層次人才交流洽談會、海外專家南粵行、粵港澳大灣區先進製造產業發展高峰論壇、東莞市「啟航計劃」青年人才交流會、2019中國散裂中子源極化中子研討會等12項共22場活動。

其中2019中國散裂中子源極化中子研討會是首次在中國舉辦的極化中子領域的國際會議，屆時將有10個國家的20多名國際極化中子領域頂尖專家，圍繞中國散裂中子源極化中子發展、散裂源極化中子的科學研究與工業應用等主題開展學術交流與科技研討。

粵港澳大灣區先進製造產業發展高峰論壇則將邀請中國工程院院士瞿金平等國內外知名院士、專家、各大高等院校及研發機構學者、製造業領域專家等，以全球視野共同探討製造業產業發展資訊、戰略及成果，促進智能製造領域的多元交流合作。

東莞市「啟航計劃」青年人才交流會聚焦在東莞的港澳青年、莞籍在外青年和東莞「創二代」等青年群體，開展一場青年之間智慧與活力的碰撞。

東莞市委書記梁維東表示，目前，東莞市人才總量突破195萬人，其中高層次人才12.6萬，為東莞各項事業發展提供了堅實支撐。隨著粵港澳大灣區建設等重大歷史機遇的到來，東莞比以往任何時候都更加渴求人才。東莞將努力為海內外高層次人才提供更優質的創新創業環境，優化人才綜合服務，解決人才住房安居、子女入學、醫療服務等生活保障問題。

青年院士白俄羅斯

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