東旭光電爆人民幣20億元債券違約 旗下紛紛停牌
2019-11-20 21:35
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
大陸最大液晶玻璃基板生產商東旭光電科技公司爆發人民幣（下同）20億元債券違約，遭機構連降七檔信用等級，旗下公司紛紛停牌，深交所昨（20）日發問詢函，公司手中持有183億元，為何還不起債務，無法兌付20億債權回售。
經濟觀察網報導，深交所要求東旭光電詳細說明截至目前持有的貨幣資金情況，包括但不限於具體金額、存放地點、存放類型、使用安排及其測算依據等，並說明相應的貨幣資金受限或潛在受限的情況。
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東旭光電11月19日公告，兩個中期債券品種無法按期兌付，合計應付本息20.1億元。消息傳出後，43萬名股東震驚，因公司第3季財報顯示，持有183億現金，怎麼十幾天後就「流動性困難」？背後隱藏著多大的地雷。
東旭光電成立於1992年，1996年在深交所掛牌，是大陸本土最大、世界排名第四的液晶玻璃基板生產商，也是全球領先的光電顯示材料供應商。
報導指出，東旭公司是大陸唯一掌握玻璃基板成套設備生產線技術的企業，為高端客戶提供TFT-LCD、OLED平板顯示行業高端智能裝備、半導體裝備的高新技術裝備製造企業。員工逾4,000人，市值275億元。
東旭光電還發布股權變更公告，東旭光電投資有限公司擬向石家莊市人民政府國有資產監督管理委員會，轉讓其持有的東旭集團51.46%的股權，該股權轉讓事項尚需上級單位審批。東旭光電股票19日起停牌，預計不超過五個交易日。
證券時報援引一名東旭光電高層表示，公司未能如期兌付應付利息及相關回售款項，與公司資金暫時出現短期流動性困難有關；而流動困難的直接導火索，自於金融機構抽貸一筆20億元。在公司可用流動資金只有30億至50億元的情況下，東旭光電流動性瞬時緊縮。
東旭光電違約案也反映出民營企業融資難、融資貴問題待解。專家表示，東旭違約表明在大陸經濟結構調整和金融生態變局之下，部分企業此前風險可能潛藏，未來恐加速暴露。
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