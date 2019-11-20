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商務部新設「自貿區港建設協調司」推進自貿區建設

2019-11-20 21:24聯合報 記者林則宏／即時報導

為加快推進自由貿易試驗區建設，大陸商務部近日增設新單位—「自貿區港建設協調司」，簡稱「自貿區港司」。官網介紹，其主要工作為承擔協調推進自由貿易試驗區和自由貿易港建設有關工作，組織開展制度體系研究，提出相關政策建議，組織擬訂並推動實施自由貿易試驗區和自由貿易港總體建設方案，承擔有關部際協調機制具體工作。

大陸2013年9月29日成立中國（上海）自由貿易試驗區，號稱要成為「中國經濟新的試驗田」，探索「准入前國民待遇」和「負面清單管理」模式，並在政府職能轉變、金融制度、貿易服務、外商投資和稅收政策等多個領域試行各項改革開放措施。

之後大陸開始在各個省市廣設自貿區，2015年廣東、天津、福建自貿區成立，2017年，遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西等省分也相繼成立自貿區。2018年4月，海南全境設為自貿區，並結合自由貿易港共同推動海南全面深化改革開放。

今年8月，山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江也成立自貿區，使得大陸自貿區總數達到18個。亦即全大陸31個省區中，過半數都已設有自由貿易區。

財新網報導，先前自貿試驗區和自貿港建設相關工作，是由商務部外國投資管理司負責。新設立的自貿區港司是將外資司自貿試驗區相關職能剝離出來單獨設立。與此同時，商務部原市場秩序司則被取消。

自貿區港司網站資訊顯示，這個新單位主要負責人都來自外資司，司長為外資司前司長唐文弘。與其他司局多有多位副司長不同，自貿區港司目前只有一名副司長，為今年4月被任命為外資司副司長的袁園。商務部外資司長則由原市場秩序司長宗長青接任。

大陸商務部副部長表王受文早前曾表示，中國自貿試驗區的建設佈局逐步完善，形成了覆蓋東西南北中的改革開放創新格局，在投資貿易自由化與便利化、金融服務實體經濟、政府職能轉變等領域進行了大膽探索，取得了顯著成效。下一步將及時總結提煉經驗做法，在全國複製推廣，充分發揮自貿試驗區改革開放試驗田作用。

圖：新華社
圖：新華社
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自由貿易外資自貿試驗區

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